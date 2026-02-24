Mark Rutte, la 4 ani de la invazia Rusiei: "Este imperativ ca Ucraina să primească ajutor în continuare"

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu ocazia celei de-a 4-a aniversări a invaziei Ucrainei de către Rusia, a declarat că NATO va fi alături de Ucraina "în toate provocările viitoare".

Cu toate acestea, el a subliniat importanța asistenței militare necesare Ucrainei și că liderul Kremlinului, Vladimir Putin, "trebuie să demonstreze dacă este serios în ceea ce privește pacea", conform comunicării oficiale de pe site-ul NATO.

"Ne-am adunat în această dimineață pentru a marca o altă aniversare teribilă. Patru ani de război nemilos. Ne amintim astăzi - și în fiecare zi - ce a îndurat Ucraina. Dar, în timp ce îi onorăm pe cei care au murit și care suferă, avem și speranță. Inspirați de patru ani de rezistență invincibilă. Patru ani de rezistență neclintită", a spus Rutte.

El a menționat că a avut prima dată onoarea de a vorbi în parlamentul ucrainean la doar câteva săptămâni după invazia completă a Rusiei din 2022.

"La vremea respectivă, am spus că acest război este despre -dreptul unui popor suveran de a-și alege propria cale. Este vorba despre libertate. A voastră și a noastră-. Acest lucru rămâne valabil și astăzi", a remarcat secretarul general al NATO.

El a menționat că s-a întors în Ucraina în urmă cu doar trei săptămâni.

"Am văzut cum Rusia a lovit fără milă casele și sursele de energie. M-am întâlnit cu locuitorii satului Yahidne care au supraviețuit brutalității captivității rusești și am adus un omagiu eroilor căzuți pe Maidan. Ucraina este o țară a eroilor liniștiți, unde atât civilii, cât și soldații poartă povara războiului", a spus el.

Potrivit lui Rutte, este extrem de important ca Ucraina să continue să primească asistența militară, financiară și umanitară necesară.

"Pentru ca Ucraina să se poată apăra de teroarea rusă din cer și să mențină linia frontului. Acest sprijin este extrem de important. Ucraina are nevoie de mai mult. Pentru că promisiunea de ajutor nu pune capăt războiului. Ucraina are nevoie de muniție astăzi și în fiecare zi până când sângerarea se va opri", a spus Rutte.

