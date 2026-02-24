O fetiţă a rămas orfană, la doar 6 ani, după ce un accident cumplit i-a răpit ambii părinţi. Un şofer de 35 de ani a intrat, inexplicabil, pe contrasens, şi a lovit frontal maşina familiei care se întoarcea acasă, pe o şosea din Brăila. Tinerii părinţi au murit pe loc. El, poliţist la penitenciar, ea, profesoară de geografie. Nu mai departe de o lună, şoferul care a provoc42at accidentul s-a răsturnat cu maşina, pe acelaşi drum. În plus, bărbatul era sub supravegherea autorităţilor, după o condamnare pe care a primit-o pentru că s-a urcat băut la volan.

Abia se lăsase întunericul când cei doi soţi şi fetiţa lor de 6 ani mergeau spre casă, în Brăila. Mai aveau doar 10 kilometri când, în mod inexplicabil, un alt şofer de 35 de ani a venit de pe contrasens şi i-a spulberat. Cătălina şi Dan au murit pe loc, sub ochii fetiţei lor. Faptul că era asigurată în scaunul special de maşină a salvat-o de la o moarte sigură.

"La faţa locului au intervenit mai multe echipaje SAJ. Au efectuat manevre de resuscitare fiind declarat decesul victimelor de 40 și 45 de ani", transmite Andra Elena Turcu, agent de poliţie.

Cătălina era profesoară de geografie la un liceu bun din Brăila. Colegii care o aşteptau la catedră după vacanţă au transformat acum cancelaria într-un altar.

"Dânsa a fost pentru noi ca făcând parte din familia noastră. O doamnă cu suflet bun, cald respectuoasă, copiii au iubit-o", spune Genoveva Copae, secretara liceului.

"Suntem marcați. Era obișnuită cu copiii, cu râsetele, când ieșeau de la clasa zâmbeau și asta înseamnă dăruire, har pentru un profesor. O să ne lipsească eleganţa ei, sinceritatea ei, un profesor deosebit", spune Veronica Picuş, directoarea liceului.

Tatăl fetiţei lucra de 10 ani ca poliţist de penitenciare la Centrul de Detenţie pentru Minori din Tichileşti.

"Un coleg model, exemplar, săritor. Te ajuta de fiecare dată când aveai nevoie de ceva. Un om dedicat meseriei şi un om pe care te puteai baza", a declarat Voicu Mircea Alexandru, pdc penitenciar Tichilești Brăila.

Orfană de ambii părinţi, fetiţa de 6 ani a fost externată şi va fi crescută de bunici. Şoferul care a provocat accidentul, de loc din judeţul Buzău, a ajuns şi el la spital. Nu le-a putut însă explica poliţiştilor cum a ajuns pe contrasens. Testele au arătat că nu era sub influenţa alcoolului.

"Este internat în secția de Terapie Intensivă cu traumatism toracic, fractură costala C2, luxaţie de şold stânga. În acest moment se află în stare stabilă, conştient și cooperant", a declarat dr Alina Neacșu, director medical spital Brăila.

Autorul tragediei era în termen de supraveghere, după o condamnare pentru o infracţiune tot în trafic.

Şoferul de 35 de ani a fost prins beat la volan în 2022, i-a fost anulat permisul și a primit un an de închisoare cu suspendare. A redobândit permisul între timp, iar luna trecută s-a răsturnat cu mașina pe același drum Național.

Acum, şoferul de 35 de ani va fi cercetat şi pentru ucidere şi vătămare din culpă.

