Dragobetele din 2026 se anunță cel mai costisitor din ultimii ani, pe fondul scumpirilor accelerate la alimente, cadouri și servicii. Potrivit unei analize realizate de Bogdan Maioreanu, analist în cadrul eToro, cuplurile care aleg să marcheze sărbătoarea iubirii cu o cină în oraș, dulciuri sau mici atenții vor scoate din buzunar semnificativ mai mulți bani decât în 2025, în condițiile în care inflația continuă să apese asupra prețurilor, chiar dacă unele materii prime s-au ieftinit pe piețele internaționale.

Dragobetele 2026, cel mai costisitor din ultimii ani. Cu cât s-au scumpit cadourile şi ieşirile în oraş - Profimedia

Dragobetele din 2026 va fi cel mai scump din ultimii ani, pe fondul creşterii accelerate a preţurilor la alimente, cadouri şi servicii, arată o analiză realizată de Bogdan Maioreanu, de la eToro.

"Dragobete, sărbătoarea iubirii din România, marchează astăzi începutul primăverii. Având loc după Ziua Îndrăgostiţilor, similară, dar mai cunoscută la nivel internaţional, Dragobetele a crescut în popularitate în ultimii ani. Multe cupluri sărbătoresc astăzi, dar inflaţia ridicată înseamnă că Dragobetele din acest an, cu întâlnirea clasică la restaurant sau cu mici cadouri şi ciocolată, va fi semnificativ mai scump decât cel de anul trecut. Analizând cheltuielile tipice pentru o astfel de ocazie, putem observa că preţurile au crescut abrupt. Conform ultimului raport al INS privind indicele preţurilor de consum, costurile pentru ingredientele de bază din categoria dulciurilor, precum cacao şi cafea, au crescut cu peste 25% faţă de anul trecut. Acest lucru se traduce prin ciocolată mai scumpă, dar şi prin scumpirea altor produse care conţin cacao sau cafea. Preţurile generale pentru categoria zahăr, dulciuri şi miere au crescut şi ele cu aproape 14%, în ciuda faptului că preţul zahărului a rămas aproape neschimbat", susţine Bogdan Maioreanu, într-un comunicat.

Ciocolată mai scumpă, în ciuda scăderii preţurilor la cacao

Articolul continuă după reclamă

El menţionează că aceste creşteri în România au loc pe fondul unei scăderi a preţurilor acestor mărfuri pe pieţele globale. Preţurile la cacao pe piaţa futures s-au redus cu 48% în 2026 şi cu peste 62% în ultimele 12 luni. Analistul precizează că acest lucru nu s-a reflectat încă pe deplin asupra producătorilor de ciocolată, care au fost nevoiţi să achiziţioneze materia primă la preţuri ridicate în 2024 şi în prima jumătate a anului 2025. Şi pentru că multe contracte de achiziţie se întind pe mai multe luni, consumatorii vor simţi efectul abia mai târziu.

"În ceea ce priveşte experienţele, preţurile la restaurante şi cafenele au crescut cu 1% în ultimul an. O ieşire la cinema sau la teatru va fi cu peste 9% mai scumpă de Dragobete. Acest lucru reflectă presiunile continue asupra costurilor furnizorilor din cauza chiriei, salariilor, energiei, alimentelor şi altor costuri operaţionale. Cadourile mici pot fi foarte apreciate, dar nici acestea nu vor fi mai ieftine în 2026. Preţurile produselor cosmetice şi de igienă au crescut cu aproape 6%, ceasurile, produsele electronice şi articolele sportive cu aproape 8%, în timp ce preţurile articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte au crescut cu 8% şi, respectiv, 6% în ultimele 12 luni", afirmă Bogdan Maioreanu.

Conform analizei, o brăţară, un colier sau un inel ar putea costa şi ele mai mult. Preţurile spot ale aurului au crescut cu peste 76%, iar preţurile spot ale argintului s-au majorat şi mai mult, cu 172% în ultimele 12 luni, ceea ce înseamnă bijuterii mai scumpe.

eToro este o platformă de tranzacţionare şi investiţii fondată în 2007. În prezent, eToro este o comunitate globală cu peste 40 de milioane de utilizatori înregistraţi în 75 de ţări.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie publice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰