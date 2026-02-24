Războiul cartelurilor după moartea lui El Mencho riscă să lovească CM de fotbal. Criză de securitate în Mexic

Violențele declanșate în Mexic după uciderea lui El Mencho liderul Cartelului Jalisco Noua Generaţie ar putea afecta Campionatul Mondial de fotbal. Deși situația pare, pentru moment, să se fi stabilizat, rămâne incert dacă autoritățile mexicane vor reuși să elimine complet riscurile de securitate până în iunie, când Mexicul găzduiește, alături de SUA și Canada, meciuri din cadrul turneului final. Uciderea lui El Mencho a declanşat o criză de securitate la nivel naţional. Autorităţile au adoptat o serie de măsuri de urgenţă, printre care şi amânarea a patru meciuri din Liga mexicană de fotbal, subliniind impactul extins al situaţiei asupra evenimentelor sportive din Mexic.

Val de violenţe în Mexic după moartea lui El Mencho - Profimedia

Analiștii au avertizat că uciderea lui El Mencho, cel mai puternic baron al drogurilor din Mexic, pe numele său real Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, ar putea declanșa fragmentarea cartelului Jalisco Noua Generație, care are prezență în majoritatea celor 32 de state mexicane, și riscă să ducă la o luptă internă pentru putere. Deși violențele inițiale par să se fi redus, nu există garanții că situația s-a stabilizat. În astfel de cazuri, cartelurile reacționează, în mod tipic, în trei etape, arată o analiză Sky News.

Criză de securitate în Mexic după uciderea lui El Mencho

Prima etapă este o demonstrație de forță, menită să descurajeze autoritățile să mai desfășoare raiduri, adică exact ceea ce s-a întâmplat acum. A doua este declanșarea de lupte interne între facțiuni din același cartel sau războaie pentru teritoriu cu alte carteluri care încearcă să preia controlul, fapt despre care membrii grupărilor deja au început să vorbească. A treia este lansarea unui război direct împotriva guvernului mexican și a forțelor sale de securitate. Adică nu ceea ce am văzut în ultimele 24 de ore, ci ceva mult mai organizat. Fără îndoială, această posibilitate se află în atenția guvernului mexican.

Eliminarea lui Oseguera, unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din lume, reprezintă o reuşită majoră pentru președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, presată de guvernul american să combată traficul de fentanil. În vârstă de 59 de ani, El Mencho transformase cartelul Jalisco într-una dintre cele mai puternice două grupări criminale din Mexic, cu rol principal în traficul de fentanil și alte droguri către SUA. Americanii l-au pus oficial pe lista celor mai căutați traficanți în 2015.

Germania cere garanţii de securitate pentru Cupa Mondială, după violenţele din Mexic

Germania a cerut deja garanții de securitate pentru Campionatul Mondial 2026. Mexicul va găzdui 13 meciuri din cele 104 programate, la Ciudad de Mexico, Guadalajara și Monterrey, celelalte partide urmând să se dispute în Statele Unite (78) și Canada (13).

"FIFA trebuie să colaboreze cu guvernele Canadei, Statelor Unite și Mexicului pentru a se asigura că fanii nu sunt puși în pericol și că țările gazdă respectă reglementările de securitate", a declarat pentru Handelsblatt coordonatorul pentru turism al guvernului Germaniei, Christoph Ploss.

El Mencho a fost ucis duminică într-o operațiune militară care viza arestarea sa. Operațiunea a declanșat o reacție violentă din partea cartelului Jalisco. Membrii săi au incendiat mașini și au blocat aproximativ 250 de drumuri. 81 de magazine au fost atacate și 22 de sucursale ale unei bănci de stat au fost incendiate. 25 de membri ai Gărzii Naționale au fost ucişi duminică în Jalisco, în șase atacuri separate, alături de 30 de membri ai cartelului.

În orașul Puerto Vallarta, de pe coasta Pacificului, popular printre turiști, videoclipurile au arătat mașini în flăcări și nori mari de fum negru ridicându-se printre clădiri. Autoritățile au îndemnat oamenii să se adăpostească. Cel puțin 74 de persoane au murit în operaţiunea soldată cu uciderea lui "El Mencho" și în violențele ulterioare.

