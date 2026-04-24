Marcel Ciolacu, acuzat că are penthouse în nordul Capitalei. Controversele unei achiziții ascunse

Pe acest subiect a scris și G4Media, iar administratorul firmei Real Estate Key a trimis un punct de vedere publicației, în care neagă vehement că ar fi vorba de patru penthouse-uri:

Societatea … deține un singur apartament în imobilul precizat. Este o eroare faptul că ar deține 4 apartamente în imobilul precizat și vă rog să o îndreptați. Societatea deține 3 locuri de parcare, de aici probabil și confuzia pe care ați făcut-o. Menționăm faptul că nu avem niciun contract de închiriere cu Marcel Ciolacu sau cu fiul acestuia. SURSA

Punctul de vedere al lui Marcel Ciolacu

Într-o declarație pentru Observator, Marcel Ciolacu amintește că locuiește în cea mai mare parte a timpului la Buzău, dată fiind noua sa funcție de președinte al Consiliului Județean. În timpul petrecut la București, locuiește într-un apartament închiriat, care nu este penthouse, subliniază el.

Marcel Ciolacu: Nu locuiesc într-un penthouse, nu am închiriat niciun penthouse. Mare parte a timpului locuiesc la Buzău, când locuiesc la București, locuiesc la altcineva. Mi-am ținut și dreptul ca pentru prima oară de când sunt om politic, să mă îndrept și către un avocat. Mulțumesc mult!

Reporter: Au fost reacții ale colegilor la acest articol?

Marcel Ciolacu: Da.

Reacția că este aceeași nesimțire, fiindcă s-a întâmplat articolul exact în ziua când trebuia să votăm ca domnul Bolojan să plece din funcție de prim-ministru, încercând să se creeze un eveniment de presă, lucru pe care îl cunoașteți și dvs. Da' politica nu e balet, dar se lasă și cu procese. Că minciunile sunt prea mari. Și când confunzi trei parcări cu trei apartamente...

Declarația de avere a lui Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu are o declarație de avere în care a trecut un apartament de 62 de metri pătrați din Buzău, fără să fie menționat vreo proprietate de lux în București. În același document, mai menționează aproximativ 90.000 de lei, bani depuși în diverse conturi.

