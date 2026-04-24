Marcel Ciolacu, acuzat că are penthouse în nordul Capitalei. Controversele unei achiziții ascunse
Fostul premier Marcel Ciolacu, actual președinte al Consiliului Județean Buzău, ar fi proprietarul unui penthouse de aproximativ 350 de metri pătrați într-un bloc de lux din nordul Bucureștiului. Penthouse-ul, împreună cu trei locuri de parcare, ar fi costat în jur de 1.5 milioane de euro, scriu jurnaliștii de la mai multe publicații, precum Presa-libera.ro și Presshub. În paralel, o altă publicație, anchetatorii.ro, cea care a scris inițial despre achiziția lui Marcel Ciolacu, vorbește despre patru penthouse-uri în acel bloc și despre o valoare a proprietăților care depășește 10 milioane de euro. Marcel Ciolacu a replicat că a fost doar un atac politic în contextul ieșirii PSD de la guvernare și că îi va da în judecată pe cei care au publicat ceea ce el numește "minciuni prea mari".
Cine deține, în acte, proprietățile din blocul-turn
În iunie 2025, scrie PressHub, a fost creată o companie numită American Allied Capital LLC în statul american Wyoming. Este un stat care permite ca proprietarul să rămână secret, iar înregistrarea firmei să se facă prin intermediul unui agent. La câteva luni distanță, firma și-a deschis o filială în România: Real Estate Key SRL. Administrator este un anume Gheorghe Roșu, care are câteva mici afaceri în Buzău. Întrebat de reporterul de la anchetatorii.ro, acesta a recunoscut că Marcel Ciolacu îi plătește chirie. "Are un contract de închiriere și cu asta basta!", spunea Roșu, când i s-a cerut un punct de vedere. Ulterior, a revenit asupra declarației și n-a mai recunoscut legătura cu Ciolacu.
Și firma care a vândut penthouse-ul către Real Estate Key este una care are legături cu Partidul Social Democrat, reiese din articolul citat.
Proprietățile care apar în acte
Potrivit contractului de vânzare-cumpărare, semnat pe 24 septembrie 2025, Logistic & Supply Network a vândut către Real Estate Key un apartament duplex de la etajul 10 +10 D, în suprafață totală de 283,8 metri pătrați compus din patru camere, dintre care un living de 79 metri pătrați, două scări interioare și trei balcoane. Prin același contract, firma lui Roșu a cumpărat trei locuri de parcare situate în subsolul blocului. În plus, tranzacția a presupus și preluarea tuturor bunurilor mobile existente în apartament.
Dintr-un extras de carte funciară publicat de anchetatorii.ro, reies patru proprietăți - un apartament și trei imobile de aproximativ 3 metri pătrați fiecare, ceea ce coincide cu locurile de parcare menționate anterior.
Un apartament de lux sau... patru? Controversa cu privire la proprietățile lui Ciolacu
În articolul apărut pentru prima oară pe acest subiect, cel al publicației anchetatorii.ro, se vorbește despre patru apartamente cu o valoare totală de peste 10 milioane de euro.
Ca să își susțină afirmația, jurnaliștii acestei publicații publică fotografii cu penthouse-urile de la ultimul etaj din blocul-turn și le atribuie familiei lui Marcel Ciolacu.
Pe acest subiect a scris și G4Media, iar administratorul firmei Real Estate Key a trimis un punct de vedere publicației, în care neagă vehement că ar fi vorba de patru penthouse-uri:
Societatea … deține un singur apartament în imobilul precizat. Este o eroare faptul că ar deține 4 apartamente în imobilul precizat și vă rog să o îndreptați. Societatea deține 3 locuri de parcare, de aici probabil și confuzia pe care ați făcut-o. Menționăm faptul că nu avem niciun contract de închiriere cu Marcel Ciolacu sau cu fiul acestuia. SURSA
Punctul de vedere al lui Marcel Ciolacu
Într-o declarație pentru Observator, Marcel Ciolacu amintește că locuiește în cea mai mare parte a timpului la Buzău, dată fiind noua sa funcție de președinte al Consiliului Județean. În timpul petrecut la București, locuiește într-un apartament închiriat, care nu este penthouse, subliniază el.
Marcel Ciolacu: Nu locuiesc într-un penthouse, nu am închiriat niciun penthouse. Mare parte a timpului locuiesc la Buzău, când locuiesc la București, locuiesc la altcineva. Mi-am ținut și dreptul ca pentru prima oară de când sunt om politic, să mă îndrept și către un avocat. Mulțumesc mult!
Reporter: Au fost reacții ale colegilor la acest articol?
Marcel Ciolacu: Da.
Reacția că este aceeași nesimțire, fiindcă s-a întâmplat articolul exact în ziua când trebuia să votăm ca domnul Bolojan să plece din funcție de prim-ministru, încercând să se creeze un eveniment de presă, lucru pe care îl cunoașteți și dvs. Da' politica nu e balet, dar se lasă și cu procese. Că minciunile sunt prea mari. Și când confunzi trei parcări cu trei apartamente...
Declarația de avere a lui Marcel Ciolacu
Marcel Ciolacu are o declarație de avere în care a trecut un apartament de 62 de metri pătrați din Buzău, fără să fie menționat vreo proprietate de lux în București. În același document, mai menționează aproximativ 90.000 de lei, bani depuși în diverse conturi.
