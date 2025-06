Mihai Busuioc, susţinut de PSD pentru postul de judecător CCR. Radu Oprea, secretar general al Guvernului

Biroul Permanent Național al PSD a decis luni să îl susțină pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională pe Mihai Busuioc, iar pentru funcția de secretar general al Guvernului pe Radu Oprea.

"Am avut un Birou Permanent pentru a stabili pe cine susține grupul senatorial PSD pentru funcția de judecător la CCR. Am dat un vot cât se poate de democratic, întru-un vot covârșitor a ieșit că susținerea să o dăm pentru Mihai Busuioc, actualul președinte al Curții de Conturi, care și-a exprimat dorința de a candida și de asemenea am hotărât ca reprezentantul PSD care va ocupa funcția de secretar general al Guvernului să fie Radu Oprea", a declarat președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveți montate acasă dispozitive de securitate, cum ar fi alarme sau camere video? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰