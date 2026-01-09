Antena Meniu Search
Video A început bătălia pentru șefia marilor parchete. Nicuşor Dan are ca priorități SRI și DNA. Cine sunt favoriții

Start la candidaturile pentru marile parchete! Ministerul Justiţiei a lansat procedura, iar până la început de februarie se pot face înscrierile. Negocierile sunt aprige, atât pentru DNA şi Parchetul General, cât şi pentru şefia serviciilor secrete. Surse apropiate de administraţia prezidenţială spun că şeful statului ar dori să îşi impună favoriţii în fruntea SRI şi a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, instituţii vitale pentru recâştigarea încrederii cetăţeanului în stat.

de Redactia Observator

la 09.01.2026 , 19:25

Procedura a fost lansată de Ministerul Justiţiei, care pe 16 februarie trebuie să facă publică lista candidaţilor acceptaţi pentru interviu.

Actualii şefi ai parchetelor vor un nou mandat

De la preluarea mandatului, preşedintele Nicuşor Dan s-a arătat nemulţumit de activitatea procurorilor şefi de la DNA şi parchetul general.

Nemulţumirile preşedintelui faţă de activitatea parchetelor

"în continuare spun că parchetele sunt ineficiente, că nu prioritizează cazurile cele mai importante. În partea de instanţe de judecată, suntem aşa şi aşa şi pot să fie multe îmbunătăţiri. Mă preocupă foarte tare", a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

"Atâta timp cât am declanşat o procedură, orice comentariu al meu ar putea echivala cu o formă de antepronunţare în procesul de evaluare. Interesul public este acela de a se selecta cele mai competente persoane", a subliniat Radu Marinescu, ministrul Justiţiei.

Negocierile pentru parchete vor include şi numirile la servicii. Surse Observator spun că preşedintele are două priorităţi - să îşi impună favoriţii la şefia SRI şi DNA.

Favoriţi pentru SRI şi SIE, potrivit surselor

În săptămânile următoare, şeful statului trebuie să vină şi cu numele pentru şefia celor două servicii secrete. Serviciul român de informaţii nu are conducere civilă de mai bine de doi ani, iar serviciul de informaţii externe este condus de Gabriel Vlase din 2018. Pe lista preşedintelui s-ar afla 4-5 nume pe care încă le analizează.

Potrivit unor surse, Cătălin Predoiu, vicepremier şi ministru de interne, dar şi colegul lui de partid, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, ar fi favoriţi pentru şefia SRI.

Pentru SIE, în cărţi ar fi doi dintre oamenii preşedintelui - Gabriel Lazurca, fost ambasador în Mexic, şi Florin Vlădică, consilier pe securitate, dar şi social democraţii Vasile Dîncu şi Claudiu Manda.

