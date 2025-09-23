Antena Meniu Search
Mihai Tudose: "Nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână. Dacă demisionează, găsim alt premier"

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat marţi că, dacă premierul Ilie Bolojan doreşte să demisioneze, ţara poate avea alt prim-ministru în 24 de ore, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 23.09.2025 , 15:20
"Noi nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână. Noi avem un protocol semnat cu celelalte partide din coaliţie, cu PNL-ul, cu USR-ul, UDMR-ul şi cu minorităţile. Dacă domnul Bolojan, nu ştiu, îşi duce la capăt ameninţarea sau promisiunea, că înţeleg că şi ieri (luni - n.r.) a zis că el demisionează... Noi nu i-am cerut demisia, îi cerem să ţină cont de nişte realităţi, nişte modele economice şi nişte efecte uşor de preconizat ale unor măsuri haotice pe care le ia", a declarat Mihai Tudose la Bruxelles, într-un briefing pentru jurnalişti români.

Tudose, despre Bolojan: Nu are voturile pe persoană fizică

"Dacă domnia sa consideră că vrea să plece, PNL-ul, conform protocolului, trebuie să desemneze alt prim-ministru (...). Acest lucru se rezolvă în 24 de ore. Dimineaţă şi-a dat demisia, la prânz avem un alt prim-ministru, după-amiază sunt audierile, seara se depune jurământul, a doua zi avem o altă Românie", a explicat Tudose, care este preşedintele Consiliului Naţional al PSD. "Demisia este un act unilateral, luăm act, a plecat, nu trebuie să-i aprobăm demisia", a adăugat el.

Întrebat despre vizita de luni de la Bruxelles a premierului Ilie Bolojan, în timpul căreia acesta s-a întâlnit cu mai mulţi comisari europeni, Tudose a răspuns lapidar: "Domnule, n-am văzut-o!". Întrebat dacă PSD mai poate să lucreze cu actualul premier în prezent, Tudose a răspuns: "Noi încercăm, dar după ultimele experienţe în comun (...)."

Tudose a dat exemplul discuţiei despre plafonarea adaosurilor preţurilor produselor alimentare de bază, a cărei continuare este susţinută de PSD, şi a atras atenţia că partidul său a pregătit o lege în parlament care să promoveze o măsură în acest sens în caz că premierul acţionează în mod contrar.

"Dacă domnia sa avea, nu ştiu, voturile pe persoană fizică, 51% în Parlament, majoritate absolută şi un mandat în alb pe vecie, era liber. Dar eşti prim-ministru reprezentând o coaliţie şi trebuie să ţii cont de toţi cei din coaliţie", a mai afirmat fostul prim-ministru al României.

mihai tudose ilie bolojan premier
