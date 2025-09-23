Președintele Nicuşor Dan încearcă să pună capăt crizei din coaliţia de guvernare şi a chemat liderii formaţiunilor, marţi dimineaţă, la Cotroceni. După consultările care au durat 2,5 ore, liderii coaliţiei vor avea şi o şedinţă internă, pentru a relua negocierile pe teme sensibile.

Negocierile purtate la Palatul Cotroceni au început la ora 11:00. Președintele Nicușor Dan a discutat cu premierul Ilie Bolojan și cu liderii partidelor din Coaliție, în încercarea de a media conflictul care a izbucnit la vârful coaliției de guvernare.

În ultimele zile au ieşit în faţă lideri cu influență de la vârful PSD, precum Mihai Tudose şi Lia Olguţa Vasilescu, care au vorbit deschis despre varianta ca Partidul Social Democrat să ceară înlocuirea premierului Ilie Bolojan cu un alt nume propus de Partidul Național Liberal.

În cazul în care premierul nu va renunța la planul său de a concedia cel puțin 13.000 de angajați din administrația locală. Social-Democratii au venit cu o alternativă în tentativa de a evita concedierile din primării și din consiliile județene. Aceştia au propus mai degrabă o reducere a cheltuielilor în administrația locală cu 10%.



Însă, spun surse politice, premierul Ilie Bolojan, s-a opus acestei variante propuse de Partidul Social-Democrat.

Subiectele care ar putea provoca o criză în coaliţie

S-a discutat despre toate temele sensibile care ar putea să provoace o criză majoră la vârful coaliției și să ducă la căderea guvernului condus de Ilie Bolojan la doar trei luni de la instalarea în funcție.

Una dintre temele sensibile este evident și plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază. Şi aici există diferenţe majore între viziunea premierului Ilie Bolojan și viziunea liderilor din Partidul Social-Democrat, care și-ar dori ca această plafonare să fie prelungită cel puțin până la finalul anului.

De asemenea, se discută și despre ceea ce Ilie Bolojan a numit posibilitatea ca guvernul pe care îl conduce să rămână fără legitimitatea politică de a face alte reforme în cazul în care CCR va respinge miercuri proiectul care ar trebui să reformeze pensiile magistraților.

Marius Gîrlaşiu

