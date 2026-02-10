Antena Meniu Search
DNA va avea acces direct la platforma fondurilor europene. Ce prevede protocolul semnat cu MIPE

Direcția Națională Anticorupție și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au încheiat un acord de colaborare care permite procurorilor anticorupție acces direct la platforma națională prin care sunt gestionate proiectele finanțate cu fonduri europene, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 10.02.2026 , 14:46
DNA va avea acces direct la platforma fondurilor europene. Ce prevede protocolul semnat cu MIPE - Profimedia

Protocolul stabilește cadrul care le permite procurorilor DNA consultarea directă a datelor privind proiecte finanțate din fonduri UE, inclusiv informații referitoare la beneficiari, contracte, implementare, indicatori sau fluxuri financiare, și comunicarea înscrisurilor aflate în posesia MIPE care pot servi ca mijloace de probă pentru o investigare mai eficientă a cauzelor în competența legală a Direcției Naționale Anticorupție.

"Accesul direct la platforma MySMIS permite procurorilor anticorupție efectuarea unor investigații mai operative, prin consultarea imediată a traseului complet al fondurilor, de la momentul contractării și până la momentul efectuării plăților. Consultarea datelor se realizează cu respectarea strictă a dispozițiilor procesuale și a normelor legale privind protecția datelor și securitatea informațiilor", se precizează în comunicatul citat.

Prin semnarea acestui protocol, Direcția Națională Anticorupție spune că își consolidează cooperarea interinstituțională și capacitatea de verificare, în cadrul procesual, a legalității utilizării fondurilor europene.

