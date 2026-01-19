Ministrul Agriculturii: România nu are laboratoare și echipamente pentru a testa produsele din Mercosur

România nu are, în acest moment, capacitatea tehnică de a verifica produsele agroalimentare importate din spațiul Mercosur. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, avertizează că statul român nu dispune de laboratoare și echipamente necesare pentru a depista eventuale pesticide interzise sau produse modificate genetic, întrucât infrastructura existentă este calibrată exclusiv pentru substanțele permise în Uniunea Europeană.

România nu dispune, în prezent, de laboratoare şi echipamente necesare pentru a testa eventualele pesticide sau produse modificate genetic importate din Mercosur, a declarat, luni, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, în cadrul unei întâlniri cu fermierii din judeţul Vrancea, potrivit Agerpres.

Acesta susține că laboratoarele existente în România sunt calibrate exclusiv pentru substanţele permise în Uniunea Europeană.

"Încă din iulie 2025 am cerut la Comisia Europeană, împreună cu omologul meu francez, bani pentru fiecare stat privind dotarea cu laboratoare. Pentru că, în momentul de faţă, nu avem laboratoare şi kituri şi markeri necesari să identificăm pesticidele utilizate în Mercosur. Noi, în momentul de faţă, dacă vrem să testăm anumite produse agroalimentare, toate aparatele noastre, toate laboratoarele noastre sunt calibrate pe substanţe care sunt trecute în regulamentele şi directivele UE. Dacă vine un produs în care se utilizează pesticide din categoria 1 şi 2, iar România şi UE utilizează doar 3 şi 4, iar toate laboratoarele sunt calibrate pe 3 şi 4. Nu avem markeri pentru celelalte categorii, pentru că nu se folosesc la nivelul Uniunii Europene", a declarat Florin Barbu.

Standardele UE și impactul acordului Mercosur asupra fermierilor

Ministrul a subliniat că România respectă standarde stricte în zootehnie şi bunăstarea animalelor, care însă nu sunt aplicate în alte ţări.

"În România nu se utilizează hormoni şi anumite medicamente pentru creşterea puiului şi a vacii de carne. De aceea, am cerut Comisiei Europene doi ani de tranziţie şi banii necesari pentru a dota aceste laboratoare, astfel încât să ne protejăm, pe de o parte, de condiţionalităţile de mediu şi, pe de altă parte, de bunăstarea animalelor. Pe noi ne-au terminat la bunăstare la animale. Avem nişte condiţii la creşterea puiului şi a porcului, am ajuns la porc la un metru pătrat pentru fiecare porc. Ei lucrurile astea nu le au la nivelul Mercosur", a spus ministrul.

În acest context, el a explicat că România a solicitat garanţii suplimentare şi a refuzat semnarea memorandumului.

"Toate aceste condiţii pe care le-am cerut şi când nu am semnat memorandumul nu au fost luate în calcul. Dar cred că săptămâna viitoare, miercuri, acest Mercosur va fi dus către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi, timp de doi ani, până se pronunţă CJUE, să ne luăm aceste măsuri şi garanţii pentru fermieri", a declarat Barbu.

El a susţinut şi introducerea unui sistem de licenţiere a importurilor, avertizând asupra impactului economic al acordului Mercosur.

"Am solicitat ca aceste companii să nu fie aprobate de către Comisia Europeană şi fiecare stat să licenţieze acelaşi model pe care noi l-am aprobat pe cazul Ucraina, care a fost o reuşită şi l-au luat şi celelalte stare ca şi model de licenţiere. Pentru că, dacă o ţară care a votat Mercosur, cum este Germania, vrea să importe din zonă de Mercosur, să nu se mai facă comerţ comunitar cu acele produse. Dacă ai nevoie de acele produse, ţi le consumi pe teritoriul ţării tale. (...) Mercosur nu reprezintă nimic decât nişte interese ale unor grupuri economice prin care vor să aducă în ţări cum este şi România, care este la un nivel foarte mare în UE din trei puncte de vedere: în sectorul zootehnic - la carne de pui, România este lider la nivelul Uniunii Europene -, în sectorul de ouă, România, la fel, este lider, în sectorul de vacă de carne avem cel mai mare efectiv de reproducţie din EU. Iar în ultimii doi ani şi jumătate, România este pe primul loc la exportul de cereale. Toate aceste lucruri pot afecta pe de o parte economia România, iar pe de altă parte, pe dumneavoastră, ca fermieri", a afirmat Florin Barbu.

El a avertizat că fermierii români nu pot concura în aceleaşi condiţii cu statele din afara UE.

"Nu poţi să te baţi la producţia de cereale cu ţări din Mercosur, unde au 2.800 de litri pe metru pătrat precipitaţii anuale şi utilizează porumb modificat genetic, cu producţii de 22-23 de tone/hectar. Noi avem cheltuieli foarte mari ca să ajungem la 12-14 tone la hectar, iar 30-35% din cheltuieli reprezintă energia şi apa. Nu putem să fim competitivi. De aceea trebuie să ne protejăm fermierii români", a concluzionat ministrul Agriculturii.

