Ministrul Apărării răspunde acuzațiilor de falsificare a studiilor: Cariera mea a fost construită prin muncă

În contextul acuzaţiilor recent apărute în spațiul public despre faptul că şi-ar fi falsificat studiile, ministrul Apărării a decis să ofere clarificări și să-şi prezinte public diploma de licență. "Cariera mea a fost construită prin muncă", a scris Ionuţ Moşteanu pe Facebook.

de Redactia Observator

la 27.11.2025 , 12:27
Ionuţ Moşteanu susţine că a intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul 2 s-ar fi apucat de muncă pentru a se întreține, aşa că nu a mai terminat facultatea. S-a apucat de alta, dar nu şi-a dat licenţa.

"Nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private și în antreprenoriat. Am continuat să învăț în fiecare zi și încă o fac", a scris ministrul Apărării pe Facebook.

A finalizat facultatea abia în 2015 cu examenul de licență și a obținut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Profil - inginerie economică, Specialitatea - inginerie managerială.

"Am lucrat 20 de ani în companii românești și multinaționale, am avut propria afacere, am învățat continuu cum să fac lucrurile mai bine și să fiu cu ochii pe obiectiv. În 2015, în decembrie, m-am alăturat guvernului tehnocrat în poziția de consilier ministru pentru a ajuta. Salariul atunci era puțin peste 2.000 de lei. De atunci viața mea e publică", susţine Ionuţ Moşteanu.

A urmat un master PPE (Philosophy. Politics and Economics) în engleză la Facultatea de Filosofie a Universității București. Lucrarea de disertație a amânat-o.

"Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze", precizează Moşteanu.

Precizările ministrului vin după ce s-a aflat că diplomă de licență obţinută în 2015 la Bioterra nu apare listat în CV-ul lui oficial din perioada decembrie 2015 - octombrie 2016, când a deținut funcțiile de consilier de ministru, secretar de stat la Ministerul Transporturilor și membru provizoriu în consiliile de administrație de la trei companii de stat.

"În 30 de ani de muncă, am dovedit putere de muncă, spirit de echipă, relații colegiale bune, adaptare rapidă, decizii curajoase pentru binele mai mare. Toate astea sunt de aproape 9 ani în slujba statului și o să le folosesc în fiecare zi", a conchis Ionuţ Moşteanu.

