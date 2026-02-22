Preşedintele Nicuşor Dan conduce în topul încrederii în personalităţile politice, cu o cotă de 33%, fiind urmat de primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, care se află cupatru procente în faţa principalului său rival politic, Daniel Băluţă, primarul sectorului 4 şi lider PSD Bucureşti, potrivit unui sondal CURS realizat în Bucureşti. Premierul Ilie Bolojan ocupă poziţia a cincea în topul încrederii. Trei sferturi dintre cei chestionaţi consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşit.

Sondaj CURS: Nicuşor Dan conduce în topul încrederii - 33%. Pe ce locuri sunt Bolojan şi Grindeanu

Conform sondajului, Nicuşor Dan este evaluat pozitiv de 33% dintre respondenţi, în timp ce 63% exprimă o opinie negativă, potrivit News.ro.

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu adună 29% opinii pozitive, comparativ cu 65% negative, iar principalul său rival politic, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, lider al PSD Bucureşti, este apreciat pozitiv de 25%, faţă de 70% evaluări negative.

Liderul PSD Sorin Grindeanu are 23% opinii pozitive şi 72% negative, liderul PNL, premierul Ilie Bolojan - 22% pozitive şi 74% negative, iar liderul USR, primarul Timişoarei Dominic Fritz este evaluat pozitiv de 19%, în condiţiile în care 73% dintre respondenţi exprimă o părere negativă.

"Per ansamblu, datele indică o percepţie critică asupra clasei politice, indiferent de zona din care provin", notează autorii sondajului.

Direcţia în care se îndreaptă România

Percepţia bucureştenilor privind direcţia generală a ţării este preponderent negativă. 75% dintre respondenţi consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 18% apreciază că direcţia este una bună, iar 7% nu au o opinie clară. Acest dezechilibru arată o stare de nemulţumire majoritară şi o lipsă de încredere consistentă în evoluţia naţională.

Cercetarea a fost realizată pe un eşantion reprezentativ de 1069 respondenţi, populaţie adultă rezidentă în Bucureşti, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eşantionul este probabilist, multistadial şi stratificat, cu o marjă maximă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost colectate în perioada 12–20 februarie 2026 şi validate pe baza ultimelor statistici INS, fiind ponderate în funcţie de structura de vârstă a electoratului.

Intenţii de vot la alegerile locale în Capitală

În ipoteza organizării unor alegeri locale duminica viitoare, Partidul Social Democrat ar obţine 22% din voturile bucureştenilor, fiind urmat de Alianţa pentru Unitatea Românilor, cu 20%. Partidul Naţional Liberal este cotat cu 18%, iar Uniunea Salvaţi România cu 17%.

SENS ar obţine 5%, SOS România 5%, Partidul Naţionalist Reformarea României (Piedone) 4%, iar Partidul Oamenilor Tineri şi REPER 3%. Alte formaţiuni ar strânge 3%.

"Distribuţia voturilor arată o competiţie strânsă între principalele formaţiuni politice şi o fragmentare accentuată a opţiunilor electorale în Capitală", este concluzia autorilor sondajului.

Problemele cu care se confruntă Bucureştiul

Întrebaţi care este principala problemă ce ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală, bucureştenii indică în primul rând traficul şi aglomeraţia, menţionate de 24% dintre respondenţi. Urmează impozitele şi taxele, cu 16%, şi problema apei calde şi a termoficării, cu 14%.

Curăţenia şi salubritatea, precum şi sistemul de sănătate sunt menţionate fiecare de 10% dintre respondenţi, iar infrastructura stradală de 8%. Poluarea este indicată de 7%, iar nivelul de trai de 6%. Rezultatele arată că priorităţile bucureştenilor sunt legate în principal de mobilitate urbană, costuri şi servicii publice esenţiale.

Direcţia în care se îndreaptă Capitala

65% dintre bucureşteni consideră că oraşul se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce 28% consideră că direcţia este bună, iar 7% nu se pronunţă.

