Nicușor Dan la Kiev, pe agenda Ucrainei. Ar fi prima vizită a unui președinte român de la începutul războiului

Președintele Nicușor Dan este așteptat la Kiev. Vizita sa se află pe agenda Ucrainei, a declarat joi, 19 februarie, ambasadorul Ucrainei, Ihor Prokopciuk, în cadrul unei conferințe de presă.

Ambasadorul Ucrainei la Bucureşti speră ca această vizită să aibă loc anul acesta.

"Cei doi preşedinţi (Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski) au avut ocazia să se vadă în cadrul unor formate internaţionale, preşedintele Dan a fost la Odesa anul trecut în cadrul unui format internaţional, preşedinţii noştri au vorbit la telefon acum două săptămâni despre teme importante care privesc situaţia de securitate din Ucraina şi domeniile unde ar trebui să consolidăm cooperarea. Tema vizitei preşedintelui Dan este pe agenda noastră, suntem în contact permanent cu Ministerul Afacerilor Externe, cu Administraţia Prezidenţială, astfel încât această vizită să aibă rezultatele aşteptate. Amintesc că vrem să ridicăm relaţia bilaterală la nivel de parteneriat strategic. Lucrăm la asta, la un document care să stabilească esenţa, baza acestui parteneriat strategic. Sper că vizita va fi anul acesta, nu am o dată anume", a precizat diplomatul Ihor Prokopciuk.

El a amintit că în cei patru ani de la începutul războiului nu a existat o vizită a unui preşedinte român la Kiev.

"Preşedintele Ucrainei a fost la Bucureşti în octombrie 2023 şi ne-am dori foarte tare să îl primim pe preşedintele Dan", a adăugat Prokopciuk.

Potrivit ambasadorului, în ceea ce priveşte colaborarea Ucraina - România în domeniul producerii de drone, se fac eforturi în acest sens.

"Avem relaţii strânse între cele două ministere al Apărării, ministrul român al Apărării a avut o vizită în Ucraina anul trecut, au fost vizite ale unor înalţi oficiali ai Ministerului ucrainean al Apărării la finalul anului trecut şi la începutul acestuia şi unul din domeniile în care au avut loc discuţii a fost cel al cooperării celor două ţări în domeniul producţiei în Apărare. Acest lucru a fost abordat şi în contextul Programului SAFE. Este ceva oferit de către Ucraina. Există, de asemenea, interes de partea română, iar dialogul are în vedere ce am putea produce împreună", a explicat Igor Prokopciuk.

