Ciprian Ciucu promite reformă totală la Primăria Capitalei: "Este un monstru administrativ"

Ciprian Ciucu, primarul municipiului Bucureşti, spune că Primăria Generală este "un monstru administrativ care are nevoie de o reformă amplă" şi anunţă că este hotărât să facă o reformă a instituţiei, potrivit declarațiilor făcute într-o emisiune televizată, citate de News.ro.

Ciprian Ciucu consideră că Primăria Capitalei este "un monstru administrativ care are nevoie de o reformă amplă", el subliniind că aceasta are nevoie de reformă şi că îşi propune ca reformele să pornească din zonele unde există cele mai mari pierderi.

"Evident că este nevoie de o reformă administrativă la nivelul Bucureştiului în sine şi sunt decis să fac acest lucru. Evident ar fi fost mult mai util şi mai uşor pentru mine dacă aş fi avut şi o majoritate care să mă susţină sau cel puţin care să nu blocheze anumite lucruri care sunt absolut necesare acum. Dacă le facem peste 6 luni, peste un an, va fi poate prea târziu", a declarat Ciprian Ciucu sâmbătă, în cadrul unei emisiuni televizate.

El spune că, pe lângă foarte multe direcţii, în Primăria Generală funcţionează şi foarte multe administraţii, centre culturale, teatre, spitale, Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, la care se adaugă deja cunoscutele companii municipale.

"Birocraţia şi hăţişul administrativ este fabulos. Fiind foarte multe, nu au fost manageriate nici de către primar, nici de către Primărie, ci practic ai o mulţime de primari mai mici care răspund direct în faţa Consiliului General şi nu al primarului şi se comportă ca mici primari în domeniul lor, fără să se uite nimeni la eficienţă, la binele public, la serviciile publice. Sunt astfel de instituţii care, dacă mâine s-ar defiinţa nu ar simţi nimeni că s-au desfiinţat", a mai adăugat Ciprian Ciucu.

El spune că Bucureştiul are nevoie acum de aproximativ 4 miliarde de lei pentru a evita incapacitatea de plată, explicând ca aceasta este suma pe care Capitala a pierdut-o în urma deciziilor guvernelor din ultimii ani.

"Bucureştiul are un deficit de finanţare fabulos, cu toate că aici se produc cei mai mulţi bani pentru România", a mai explicat primarul General al Capitalei.

Ciucu spune că şi-a început mandatul fără a propune "proiecte de reformă semnificativă", ci proiecte "de bun simţ", cum ar fi închiderea unor instituţii care au câte trei sau chiar un singur angajat, "care nu fac nimic", însă nici măcar acestea nu au fost votate de către cei de la PSD.

Edilul a vorbit şi despre majoritatea pe care vrea să o construiască în vederea realizării reformelor pe care şi le-a propus.

"Eu am presupus, nu ştiu dacă mai presupun acest lucru acum, că am fi avut o majoritate cu PSD şi cu PPUSL, pentru că şi PSD, şi PPUSL, care este partidul domnului Piedone, controlează efectiv companii municipale în acest moment, adică doar ei sunt în AGA, şi-au pus consilii de administraţii şamd şi am zis ok, le iau din mers, dar nu a fost aşa şi sunt nevoit să încerc să facem o majoritate din cinci partide, dacă PSD şi PPUSL nu vor vrea să susţină acest rest de mandat", a spus Ciucu, indicând o posibilă majoritate între PNL, USR, REPER, Mişcarea Populară şi Forţa Dreptei.

El afirmă că, în condiţiile în care un consilier REPER a murit recent şi nu a fost validat noul ales local, lipseşte un vot pentru această majoritate. Ciucu admite că o astfel de majoritate ar fi una "foarte fragilă".

