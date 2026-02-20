Curțile de Apel din România îi cer președintelui Nicușor Dan să înainteze Parlamentului o solicitare de reexaminare a legii privind pensiile magistraților. Acestea susțin că actul normativ ar introduce mai multe regimuri de pensionare pentru magistrați și ar genera o situație considerată absurdă: într-un interval de aproximativ trei ani, un judecător de judecătorie pensionat în baza actualei legi ar putea ajunge să aibă o pensie aproape egală cu cea a unui judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție retras din activitate potrivit noii reglementări.

"În raport de consecinţele directe asupra protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi a soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil, având în vedere volumul ridicat de activitate, complexitatea activităţii şi riscurile de exod din profesie, justiţia din România ea însăşi riscă să intre într-un colaps sistemic inevitabil", se arată în memoriul înaintat președintelui Nicușor Dan.

"Vă adresăm solicitarea ca, în exercitarea atribuţiei dumneavoastră prevăzute de art. 77 alin. (2) din Constituţia României, înainte de promulgare, să apreciaţi asupra oportunităţii de a adresa Parlamentului României o cerere de reexaminare, în ansamblul său, a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025)", au mai notat reprezentanţii Curţilor de Apel în memoriu.

Semnatarii documentului consideră că preşedintele are competenţa constituţională de a verifica el însuşi legea în raport cu respectarea exigenţelor de oportunitate.

"Subliniem că rolul Preşedintelui României în procedura de promulgare a legii este unul esenţial, iar nu unul pur decorativ, Şeful Statului având competenţa constituţională de a verifica el însuşi legea în raport cu respectarea exigenţelor de oportunitate, de reflectare a unei jstificări reale sociale, economice sau politice în adoptarea unui act normativ, precum şi a exigenţelor corelării legii cu ansamblul reglementărilor interne şi armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană şi cu tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului", au mai scris reprezentanţii Curţilor de Apel.

În cadrul documentului transmis preşedintelui Nicuşor Dan este realizată o analiză a principalelor modificări aduse de legea privind pensiile magistraţilor.

Astfel, este majorată vârsta de pensionare până la vârsta standard din sistemul public, respectiv 65 de ani, este instituită condiţia de vechime totală în muncă de minim 35 de ani, din care cel puţin 25 de ani numai în funcţiile juridice enumerate în proiectul de lege,este redus cuantumul brut al pensiei de la 80% la 55% din baza de calcul, este limitat cuantumul net la maximum 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate, este introdusă posibilitatea de pensionare anticipată cu penalizare de 2% pentru fiecare an rămas până la vârsta standard din sistemul public de pensii.

Regimuri diferite de pensionare pentru magistrați

"Este important de evidenţiat că, în urma adoptării acestui proiect de lege, vor exista, în acelaşi timp, mai multe regimuri de pensionare pentru magistraţi", a precizat sursa citată.

O categorie este reprezentată de magistraţi pensionaţi sau care îndeplineau condiţiile de pensionare anterior intrării în vigoare a Legii nr.282/2023 (condiţii menţinute în perioada 2004-2023).

"Potrivit art. 211 alin.(1) din Legea nr.303/2022, forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 282/2023, magistraţii au beneficiat de pensie de serviciu, indiferent de vârstă, cu condiţia de a avea o vechime de cel puţin 25 de ani în funcţiile de judecător, procuror, judecător la Curtea Constituţională, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi la Curtea Constituţională, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, judecător financiar, procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, avocat, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, grefier cu studii superioare juridice, consilier juridic sau jurisconsult, cuantumul pensiei de serviciu fiind de cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării", se mai arată în memoriu.

Altă categorie este cea a magistraţilor pensionaţi sau care au îndeplinit condiţiile de pensionare anterior intrării în vigoare a acestui proiect de lege, în condiţiile statuate de modificările aduse prin Legea nr. 282/2023.

"Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 211 alin.(1) din Legea nr.303/2022, în forma prevăzută după intrarea în vigoare a Legii nr. 282/2023, magistraţii au beneficiat de pensie de serviciu, cu condiţia de a avea o vechime de cel puţin 25 de ani realizată numai în funcţiile de judecător/procuror/judecător la Curtea Constituţională/magistrat asistent la CCR/ÎCCJ şi personal de specialitate juridică, la împlinirea vârstei de 60 de ani, beneficiind de o pensie de serviciu în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor avute în ultimele 48 de luni de activitate înainte de data pensionării. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării", au precizat reprezentanţii Curţilor de Apel.

Conform normelor tranzitorii prevăzute de Legea nr.282/2023, s-a prevăzut că vârsta minimă de pensionare era de 47 de ani şi 4 luni, cu creştere etapizată până la 60 de ani (se adăugau câte 4 luni în fiecare an). Totodată, prin acelaşi act normativ, a fost eliminată bonificaţia de 1%.

Cea de-a treia categorie este reprezentată de magistraţi pensionaţi în condiţiile prevăzute în proiectul de lege. Comparativ, situaţia viitoriilor magistraţi pensionari (persoanele care vor îndeplini condiţiile de pensionare după 1 ianuarie 2026) se prezintă, astfel :

Condiţii cumulative de vârstă/vechime în muncă/vechime în magistratură: 65 ani vârstă + 35 ani vechime totală în muncă, din care 25 de ani numai în magistratură (anterior nu era prevăzută condiţia de a avea vechime efectivă în muncă de cel puţin 35 de ani, ştiut fiind faptul că, de regulă, magistraţii îşi desfăşoară activitatea numai în această profesie).

Cuantum: 55% din baza de calcul (faţă de 80% anterior), plafonat la 70% din venitul net( faţă de 100% anterior/120% înainte de intrare în vigoare a Legii nr.282/2023).

Actualizare: exclusiv prin raportare la inflaţie ( se elimină, deci, posibilitatea actualizării în funcţie de indemnizaţia de încadrare brută lunară pentru magistraţii în funcţie, aflaţi în condiţii identice de vechime/grad);

Pierderea bonificaţiei de 1% pentru anii suplimentari care depăşesc vechimea de 25 de ani.

"Se constată, aşadar, că noul proiect de lege modifică semnificativ condiţiile necesare pentru a beneficia de pensie de serviciu, în toate componentele sale: vârstă/vechime/bază de calcul şi actualizare", au mai notat judecătorii de la Curţile de Apel.

Nivelul net al pensiei de serviciu

Ei au oferit şi câteva exemple în privinţa cuantumului pensiei de serviciu nete de care ar putea să beneficieze un magistrat, potrivit acestui act normativ, menţionând că acesta ar fi de maxim 70% din ultimul venit net.

Acesta ar însemna:

11.310 lei pentru judecătorii cu grad de judecătorie, respectiv procurorii cu grad de parchet de pe lângă judecătorie; în prezent un judecător cu grad de judecătorie, respectiv un procuror cu grad de parchet de pe lângă judecătorie, care a ieşit la pensie în condiţiile Legii nr.282/2023, are o pensie de 16.157 lei, cu 4.847 lei mai puţin, iar coform Legii nr.303/2004, un judecător cu grad de judecătorie are o pensie în cuantum 18.466 lei, deci o diferenţă de 7.156 lei.

12.563 lei pentru judecătorii cu grad de tribunal, respectiv procurorii cu grad de parchet de pe lângă tribunal; în prezent, un judecător cu grad de tribunal/procuror cu grad de parchet de pe lângă tribunal, care a ieşit la pensie în condiţiile Legii nr.282/2023, are o pensie de 17.947 lei (100% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării), cu 5.384 lei mai puţin; iar conform Legii nr.303/2004, un judecător cu grad de tribunal are o pensie în cuantum 20.450 lei, deci o diferenţă de 7.887 lei.

14.242 lei pentru judecătorii cu grad de curte de apel, respectiv procurorii cu grad de parchet de pe lângă curte de apel; în prezent un judecător/procuror cu grad de curte de apel, care a ieşit la pensie în condiţiile Legii nr.282/2023, are o pensie de 20.534 lei( 100% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării), cu 6.292 lei mai puţin; ; iar coform Legii nr.303/2004, un judecător cu grad de curte de apel are o pensie în cuantum 23.107 lei, deci o diferenţă de 8.865 lei.

15.917 lei pentru procurorii cu grad de Parchet de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; în prezent, un procuror cu grad de Parchet de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a ieşit la pensie în condiţiile Legii nr.282/2023, are o pensie de 22.738 lei ( 100% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării), cu 6.821 lei mai puţin;

19.268 lei pentru judecătorii cu grad de Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie; în prezent, un judecător cu grad de Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, care a ieşit la pensie în condiţiile Legii nr.282/2023, are o pensie de 27.525 lei (100% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării), cu 8.257 lei mai puţin; iar conform Legii nr.303/2004, un judecător de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are o pensie în cuantum 31.060 lei, deci o diferenţă de 11.792 lei.

"Se ajunge, aşadar, la o situaţie absurdă, ca, într-un interval de aproximativ 3 ani, judecătorul de judecătorie care a ieşit la pensie, sub imperiul Legii nr.303/2004, în vigoare în anul 2023, şi chiar în condiţiile actualei Legi nr. 282/2023 (18.466 lei/16.157 lei), să aibă o pensie aproape egală cu cea a unui judecător de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care ar ieşi la pensie, în condiţiile prevăzute de acest proiect de lege şi anume de 19.268 lei", se mai arată în sursa citată.

Documente: Memoriu PENSII .pdf

