Am crezut că le-am văzut pe toate, dar statul ne mai dă o lecţie ruşinoasă despre o treabă de mântuială made in România. Radarul de la Cârcea al Armatei nu poate fi folosit la capacitate maximă din cauza unui bloc de locuinţe construit în raza echipamentului NATO. Anunţul vine de la ministrului apărării, Radu Miruţă, care spune că blocul din Craiova nu respectă distanţa obligatorie faţă de depozitele de muniţie şi nici nivelul de înălţime.

Avizul care a permis construirea blocului a fost dat în 2024 de Direcția Infrastructură din Ministerul Apărării, spune actualul ministru, după ce mai multe structuri interne au dat avize succesive. Cu alte cuvinte, nu vorbim despre o decizie politică, ci despre una administrativă, luată în interiorul ministerului, care ar fi încălcat procedurile. Radu Miruță spune că verificările sunt deja în desfășurare și că cei care au schimbat avizul vor fi sancționați.

Problema este că dezvoltatorul imobiliar poate invoca, legal, faptul că a primit un aviz favorabil de la statul român. Tocmai de aceea, Ministerul Apărării analizează acum cum poate fi readusă situaţia la starea inițială cât de repede se poate, fie prin măsuri tehnice, fie printr-un posibil proces în instanță. Adică, se caută soluţii legale pentru demolarea blocului.

Ministrul atrage atenția că situația de la Craiova nu este una izolată. În aceeași zonă a mai existat un proiect, un depozit logistic de mari dimensiuni, care afecta același radar militar de la Cârcea și care a fost oprit în instanță.

Radarul de la Cârcea este unul de observare spre marea Neagră, care oferă alerte timpurii în caz de încălcare a spaţiului aerian. Poate detecta inclusiv drone lansate spre teritoriul României, un echipament foarte important în actualul context de securitate.

