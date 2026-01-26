NATO pregăteşte apărări automatizate la graniţa cu Rusia, cu drone şi roboţi. Primele teste se fac deja în România şi Polonia. Românii îşi pun toată baza pe ajutorul dat de alianţa nord atlantică în cazul în care Rusia ar declanşa un conflict militar, arată datele celui mai recent sondaj Avangarde. Situaţia volatilă a împins autorităţile să pregătească populaţia de război şi să modernizeze armata română.

Invazia Rusiei în Ucraina a fost momentul de cotitură, în care românii au înţeles puterea alianţei militare. E drept, după februarie 2022, s-a creat imediat un grup de luptă ale armatelor aliate la noi şi a crescut securitatea pe flancul estic.

Şase din zece români se bazează că NATO va interveni militar dacă Rusia ne atacă, potrivit celui mai recent sondaj Avangarde dat publicităţii. 27% sunt, în schimb, pesimişti.

NATO este instituția internațională în care avem cea mai mare încredere - 62%. ONU şi Uniunea Europeană sunt şi ele pe lista scurtă, cu 50 de procente.

Sondajul coincide cu declaraţia şefului armatei în care spune că populaţia trebuie să fie pregătită pentru un efort susţinut de război. Comandantul NATO confirmă că este imposibil de prezis dacă şi când Rusia ar putea ataca o ţară de sub umbrela de securitate.

O analiză Financial Times din noiembrie anul trecut arăta că dacă Rusia atacă flancul estic al NATO ar trebui să rezistăm singuri 45 de zile. Atât ar dura mutarea armatelor şi echipamentelor din vestul Europei în est.

Poduri vechi, drumuri, trenuri şi gări incompatibile și o birocrație care frânează mișcările rapide pun în pericol capacitatea NATO de a reacționa prompt în fața unei amenințări la granița cu Rusia.

România are la dispoziţie 17 miliarde prin programul SAFE pentru înzestrarea armatei.

"Sunt 21 de proiecte care au legătură cu MApN care totalizează 9,5 miliarde de euro. E deja semnat contractul pentru rachetele Mistral, s-a făcut public asta, 652 milioane de euro, este o achiziţie cu alte 6 state, 12 elicoptere H225 modelul mai nou care vor fi luate din Franţa, vor fi 12 radare, din nou, în comun cu Franţa, 3 sisteme de apărare antiaeriană care vor completa sistemul patriot, achiziţie în comun cu Germania", a declarat ministrul Apărării, Radu Miruţă.

NATO va întări graniţele europene cu Rusia, în următorii doi ani, prin crearea unei zone automatizate de apărare pe mii de kilometri. Adică, echipamente fără trupe, drone, roboţi şi vehicule de luptă, sisteme de apărare antiaeriană. Primele elemente sunt deja testate în proiecte pilot din Polonia și România.

