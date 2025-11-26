Momentul în care Nicușor Dan este întrerupt de suveraniști în Parlament: "Ajutați România, nu Ucraina!"

În timp ce preşedintele Nicușor Dan vorbea despre manipularea alegătorilor prin rețelele sociale, lidera partidului POT, Anamaria Gavrilă, i-a spus: "Cetățenii nu sunt troli, dle președinte". Şeful statului a făcut o pauză de câteva secunde după ce, în plen, s-a declanșat rumoare. A zâmbit, părea că vrea să îi răspundă, dar s-a abținut.

După ce președintele a transmis că România va continua să sprijine Ucraina, suveraniștii au început să protesteze, însă timid, fără scandal. I-au transmis din sală: "Pentru România ce facem?" şi "Ajutați România, nu Ucraina!". Unul dintre cei mai vocali a fost deputatul neafiliat Dumitru Coarnă, care a în trecut a fost la PSD, AUR şi SOS. Acesta i-a strigat: "Nu vă e rușine? Distrugeți România, să vă fie rușine!".

Strategia Naţională de Apărare, aprobată de Parlament cu 314 voturi "pentru" şi 43 "împotrivă"

Nicușor Dan a susținut primul discurs în parlament, după preluarea mandatului. Președintele a prezentat în fața senatorilor și deputaților Strategia Națională de Apărare a Țării, finalizată și aprobată de CSAT.

Parlamentul a adoptat Strategia Naţională de Apărare a Ţării cu 314 voturi "pentru", 43 "împotrivă" şi 3 abţineri. Documentul prevede, printre altele, implicarea serviciilor de informații în combaterea corupției, cu prioritizarea marii corupții. Face referire și la războiul hibrid al Rusiei împotriva României și altor state europene.

În cadrul dezbaterilor şefa POT, Ana Maria Gavrilă a anunţat că partidul său votează împotrivă. "Acest document este o scriere care face confuzia între securitatea naţională şi apărarea ţării. Scrierea prezintă manipularea informaţională ca pe o ameninţare, de parcă Nicuşor Dan a descoperit la Cotroceni apa caldă. Încercări de influenţare a oamenilor există de când este lumea. Eminescu, Titulescu, Iorga vorbeau despre propaganda străină, dar statul foloseşte pretextul manipulării informaţionale ca să cenzureze cetăţenii, să le blocheze conturile, să le şteargă conturile de pe social media şi să-i hărţuiască pentru opţiunile lor politice", a declarat Gavrilă.

Deputatul UDMR Odon Szabo a asemănat strategia naţională de apărare cu un pom de Crăciun. "Strategia abordează foarte multe teme, începând de la educaţie, cultură, tehnologie, demografie, pare în această perioadă ceva de genul unui pom de Crăciun foarte bine ambalat, dar eu cred că trebuie să avem nişte direcţii foarte stricte, clare, în această perioadă, pe care vom încerca să le impunem în politicile publice şi nu trebuie ca să derivăm de la acestea. O să susţinem toate iniţiativele care vin să întărească independenţa justiţiei, iar ceea ce se spune în această strategie sper să nu ne întoarcem în timp şi să vedem din nou că justiţia este câmp tactic pentru serviciile secrete sau este folosită ca şi armă politică", a afirmat deputatul UDMR, care a precizat că strategia va fi votată de parlamentarii UDMR.

Deputatul PSD Mihai Fifor a lăudat strategia. "Identifică limpede riscurile, vulnerabilităţile şi provocările, dar evidenţiază totodată şi oportunităţile care pot transforma România într-un stat mai sigur, mai respectat şi mai prosper. Conceptul central, independenţa solidară, defineşte perfect poziţia noastră de astăzi. După două decenii ca membri ai NATO şi ai Uniunii Europene, România este o ţară matură, sigură de propriile capacităţi. Strategia fixează un adevăr pe care îl susţinem fără ezitare: independenţa nu înseamnă izolare, ci forţa de a acţiona împreună cu aliaţii, menţinând în acelaşi timp capacitatea de a ne apăra singuri interesele naţionale", a declarat Mihai Fifor.

Iar senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a spus că strategia trebuie strategia trebuie pusă în mişcare prin politici publice, bugete şi termene clare, explicate oamenilor. "Românii nu trăiesc în limbaj de 'capabilităţi' şi 'rezilienţă', ci în limbajul locurilor de muncă, al siguranţei, al serviciilor publice care funcţionează, al facturilor suportabile şi al încrederii că statul îi protejează când le este greu. De aceea, după ce o adoptăm, această strategie trebuie pusă în mişcare prin politici publice, bugete şi termene clare, explicate oamenilor. Ca prim-vicepreşedinte şi senator PNL, spun apăsat: Partidul Naţional Liberal este principalul furnizor de astfel de politici", a declarat Nicoleta Pauliuc.

