Președintele Nicușor Dan prezintă azi în Parlament, Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030. Premierul Ilie Bolojan va fi prezent și el la ședința plenului reunit. Potrivit documentului, "statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea granițelor și, în același timp, să-și întărească reziliența națională. De asemenea, este necesară creșterea capacității de luptă a Armatei României și accelerarea revitalizării industriei naționale de apărare". Strategia adoptată de CSAT definește Federația Rusă drept principala amenințare la adresa securității României, iar corupția este văzută ca o vulnerabilitate a statului român, motiv pentru care serviciile secrete vor fi implicate în lupta împotriva corupției, cu respectarea Constituției, fără a fi implicate în ancheta penală.

UPDATE 14:00: Nicuşor Dan şi-a început discursul în Parlament

Preşedintele Nicuşor Dan va adresa, miercuri, în cadrul şedinţei comune a Camerelor Parlamentului, un mesaj referitor la Strategia Naţională de Apărare a României pentru perioada 2025-2030. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au luat act, luni, de Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030.

Ce prevede Strategia Națională de Apărare

Documentul, care a fost analizat tot luni de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, a fost trimis Comisiilor comune de apărare pentru raport comun şi întocmirea proiectului de hotărâre, urmând să fie supus aprobării Parlamentului în şedinţa comună de miercuri, ora 14:00.

Procesul de elaborare a strategiei a avut un puternic caracter interinstituţional, la acesta contribuind toate instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării, precum şi reprezentanţi/formatori de opinie ai societăţii civile, ai think-tank-urilor şi ai mediului academic. Proiectul consolidat al strategiei a fost pus în transparenţă publică, fiind prima Strategie Naţională de Apărare a Ţării care a parcurs şi această etapă, se arată în documentul prezentat Birourilor reunite ale Parlamentului.

Totodată, se mai arată în document, strategia exprimă viziunea unei Românii moderne şi sigure, care se bucură de pace şi de avantajele ei unice, un stat construit în jurul cetăţenilor săi, în serviciul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale acestora, cu instituţii moderne, transparente şi integre, orientate exclusiv către slujirea binelui public.

"Documentul nu este, prin urmare, despre statul român, ci despre obligaţiile fundamentale ale instituţiilor publice faţă de cetăţenii români. Mediul de securitate este diferit, fiind marcat de contestarea ordinii internaţionale bazate pe reguli de către unele state guvernate autoritar, coroborat cu diminuarea capacităţii organismelor internaţionale de a-şi îndeplini vocaţia fondatoare. În egală măsură, statele se confruntă cu manipularea informaţională, schimbarea raporturilor economice ca urmare a protecţionismului, lupta pentru resurse, sabotajul şi perturbarea infrastructurii critice, precum şi cu creşterea ameninţărilor transnaţionale şi transfrontaliere. În acest context, asigurarea securităţii cetăţeanului şi a întregii societăţi reclamă o abordare transparentă şi colaborativă, cu instituţii funcţionând într-o logică de cooperare onestă şi responsabilă, deschise controlului cetăţenesc şi oferind, astfel, garanţii reale că România devine un stat rezistent la şocuri interne sau externe, capabil să răspundă în mod adecvat noilor ameninţări şi riscuri de securitate", subliniază preşedintele Nicuşor Dan în document.

Conceptul-cheie al strategiei este independenţa solidară, ca exigenţă strategică şi imperativ de acţiune, pe componentele de securitate şi diplomaţie, se adaugă în document. Astfel, în lumina acestui concept, pe fondul celui mai dificil context internaţional de securitate de după cel de-al Doilea Război Mondial, România alege să răspundă provocărilor actuale de securitate, urmărindu-şi interesele naţionale în deplină solidaritate cu partenerii şi aliaţii săi.

"Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030 semnalează o nouă etapă în dezvoltarea istorică a României. După consolidarea rolului de membru al NATO şi al UE şi după accederea proximă la OCDE, România trebuie să îşi propună extinderea influenţei în regiunea de interes imediat şi proiectarea mai fermă a intereselor româneşti pe plan internaţional. Strategia constituie cadrul fundamental pentru adaptarea şi/sau revizuirea strategiilor sectoriale existente sau pentru refacerea acestora, acolo unde este cazul, precum şi pentru elaborarea strategiilor sectoriale viitoare", transmite preşedintele în documentul structurat pe şase mari capitole.

