Moşteanu, despre tăierile salariale: Avem război la graniţă. Armata e ultimul loc de unde să tăiem acum

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, avertizează că tăierea cu 10% a cheltuielilor salariale din sistemul de apărare ar putea destabiliza complet structurile militare ale României. În plin război la graniță, spune el, Armata este "ultimul loc" de unde ar trebui reduse fonduri, iar o astfel de măsură ar provoca ieșiri masive din sistem și pierderea stabilității, scrie News.ro.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a fost întrebat la un post de televiziune despre tăierile de 10% stabilite în coaliţie, la nivelul cheltuielilor salariale, el arătând că "iniţial era o discuţie să excludă tot sistemul naţional de apărare, şi cu Ministerul de Interne şi alte instituţii".

Moşteanu cere responsabilitate în deciziile bugetare

"Cred cu tărie că statul, orice stat pe lumea asta îşi face planul şi strategiile şi politicile publice în funcţie de oportunităţi şi în funcţie de realităţi. Realitatea este că avem un război la graniţă, de 3 ani de zile, care nu ştim cât va mai continua şi după ce nu va mai continua va fi oricum o zonă extrem de provocatoare (..) cred că este ultimul lucru de unde ar trebui să tăiem noi acum ca ţară. Nu poţi să spui că dacă tai de la o primărie, trebuie să tai şi la Armată. Nu acum. Deci nu cred că e momentul, ţinând cont de nişte realităţi. Dacă cineva vrea să mă contrazică, putem să discutăm, să dezbatem dacă trebuie pus pe acelaşi plan o primărie sau o altă instituţie centrală cu armata, nu cred că este momentul", a subliniat Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării.

Ionuţ Moşteanu a arătat că a fost o discuţie în coaliţie acum două săptămâni şi nu a rămas în niciun fel deocamdată.

"Urmează să mai discutăm, să ajungem la o soluţie", a mai spus Moşteanu.

Avertisment: reducerea salariilor cu 10% poate destabiliza sistemul de apărare

"Pot să le arăt partenerilor de coaliţie şi premierului nişte locuri unde putem ajusta", a spus Ionuţ Moşteanu, precizând că reducerea cu 10% a salariilor "va genera nişte lucruri pe care nimeni nu le va putea controla, nişte ieşiri din sistem care vor debalansa total sistemul naţional de apărare".

Întrebat dacă a făcut un calcul, Moşteanu a răspuns: "Am nişte calcule, am multe calcule. Nu le spun acum public, la televizor. Şi eu şi ministrul Predoiu, am vorbit şi cu dânsul, în sistemul naţional de apărare sunt nişte implicaţii majore, prin posibila trecere în rezervă a foarte multor oameni şi lipsa de motivare a celorlalţi care intră. Că până la urmă oamenii trebuie să vadă că e o predictibilitate şi o stabilitate.(..) După mulţi ani de zile nu au fost crescut soldele. De anul trecut, înainte de alegeri, convenabil, tot PSD şi PNL le-au crescut..şi acum zic gata, au trecut alegerile, tăiem banii? E o chestie, până la urmă, de responsabilitate", a comentat Moşteanu.

