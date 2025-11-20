Moşteanu spune că statul cheltuie mai mult pe dobânzi decăt a alocat pentru Apărare: "Împrumuturi fără număr"

Ministrul Ionuţ Moşteanu a atras atenţia joi asupra faptului că, în acest an, cheltuielile statului român cu dobânzile vor fi mai mari decât bugetul destinat Apărării.

"Polonia are 47 de miliarde (de euro - n.red.) şi noi avem 9 miliarde la Apărare. Noi avem în jur de 42 - 43 de miliarde de lei anul acesta bugetul Apărării. Cheltuielile statului român cu dobânzile anul acesta vor fi în jur de 53 de miliarde. Adică, anul acesta, România dă mai mult pe dobânzi, pentru că s-au făcut împrumuturi în anii trecuţi, fără număr, ca să spun aşa, decât dă pe Apărare. Asta spune multe despre unde suntem ca stat în momentul ăsta, iar de aici încolo trebuie să facem nişte paşi hotărâţi să reechilibrăm lucrurile", a declarat Moşteanu, în cadrul unei conferinţe de presă, la Palatul Victoria.

Moşteanu nu a comentat opoziţia PSD faţă de reducerea salariilor în sectorul bugetar

El a menţionat că, în vederea diminuării cheltuielilor, trebuie analizat cazul fiecărei instituţii în parte şi trebuie prioritizate investiţiile cu adevărat necesare în perioada imediat următoare. "Fiecare instituţie are specificul ei, fiecare minister are specificul lui. Trebuie să ne uităm de la caz la caz unde se pot ajusta anumite cheltuieli. Vor fi discuţii în continuare în coaliţie, fiecare ministru trebuie să-şi gestioneze cu grijă bugetele şi să optimizeze, să prioritizeze. Va fi acest lucru făcut în bugetul de la anul şi pe partea de investiţii. Când zicem investiţii sună bine, dar poate nu toate sunt necesare la anul. Poate, doar o parte. Poate unele le începem în 2027", a explicat ministrul.

Ionuţ Moşteanu şi-a reiterat convingerea că, în acest moment, nu este oportună tăierea veniturilor din sistemul naţional de apărare. "Cred că tot sistemul naţional de apărare trebuie să fie bine motivat în perioada care urmează. Vedeţi ce probleme avem, în fiecare zi. Acum două nopţi, am avut din nou drone. Ruşii se agită destul de mult în marginea noastră. (...) Ministerul de Interne are tot felul de provocări în creştere pe care nu le avea acum doi ani. Cred că trebuie să ne uităm atent care sunt priorităţile noastre ca ţară, ca naţiune, în perioada următoare", a subliniat el.

Ministrul nu a dorit să comenteze opoziţia PSD faţă de reducerea salariilor în sectorul bugetar. În opinia sa, premierul Ilie Bolojan reuşeşte "să imprime o direcţie corectă", după "proasta administrare a bugetului" din ultimii ani. "A fost o discuţie marţi. Va fi o discuţie în continuare şi vedem la ce soluţii ajungem. (...) Sunt un ministru într-o coaliţie de patru partide plus grupul minorităţilor. Deciziile nu sunt simple. (...) Nu merg la fel de repede cum ne-am fi dorit cu toţii. Sunt patru partide şi grupul minorităţilor, care au politici publice destul de eterogene. Încercăm să ne concentrăm pe lucrurile principale, importante. Premierul, în ciuda acestor viziuni divergente în anumite puncte, ţine direcţia şi îi mulţumesc pentru asta", a evidenţiat ministrul Apărării.

