Moţiunea împotriva ministrului Justiţiei a fost respinsă în plenul Camerei Deputaţilor

Moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, a fost respinsă luni în plenul Camerei Deputaţilor. Moţiunea, intitulată "Dreptate pentru România. Justiția trebuie să devină cu adevărat un serviciu public în slujba românilor" a fost depsă de deputaţii AUR.

Moţiunea AUR împotriva Ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, a fost respinsă, cu 95 de voturi "pentru", 153 "împotriva" şi 3 abţineri.

Ministrul Justiţiei răspunde acuzaţiilor privind durata proceselor în instanţele din România

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, răspunde acuzaţiilor privind durata mare a proceselor în instanţele din România, el argumentând că statistici realizate la nivel european arată că în ţări precum Franţa, Spania, sau Italia durata procedurilor în cauze civile, comerciale, administrative este mai mare decât în România. El promite că, odată cu digitalizarea, aceasta se va reduce, şi argumentează că procesele nefinalizate, hotărârile judecătoreşti şi ordonanţele neredactate "ţin în mod exclusiv de activitatea judecătorească, fără ca Ministrul Justiţiei să poată interveni".

"Aţi criticat lipsa unor abordări ale Ministerului Justiţiei privind durata excesivă a proceselor şi eficientizarea procedurilor. Iată câteva date factuale, raportat la situaţia din România faţă de alte state member ale Uniunii Europene. Potrivit Tabloului de bord privind justiţia publicat de CE în 2025, cu titlu de exemplu, menţionez că durata procedurilor în cauze civile, comerciale, administrative este mai mare în state precum Franţa, Spania, sau Italia, în raport cu România. În ceea ce priveşte durata procedurilor judiciare în cauzele civile şi comerciale în primă instanţă, România se situează în prima jumătate a statelor membre, pe locul 11 din 27", afirmă ministrul în plenul Camerei, adresându-se imniţiatorilor moţiunii împotriva sa.

Acesta arată că sunt cunoscute "nemulţumirile legitime ale cetăţenilor privind durata unor proceduri judiciare", iar în acest context ministerul a căutat si găsit soluţii în mod constant, în limitele competenţelor sale

"În decursul anului 2025 termenele de efectuare a expertizelor criminalistice de către INEC în accidente de trafic terestru au fost reduse, prin eficientizarea activităţii, de la 18 - 24 luni anterior la aproximativ 6 - 7 luni, punctual chiar mai reduse de 6 luni. În ceea ce priveşte digitalizarea care va asigura celeritatea procedurilor şi ve, în derulare proiecte majore care urmăresc modernizarea infrastructurii IT şi de comunicaţii", spune ministrul.

Acesta a invocat, în acest sens, dezvoltarea şi optimizarea infrastructurii de date pentru sectorul judiciar – Justice Data Centers, implementarea unui sistem modern de comunicaţii şi colaborare pentru Ministerul Justiţiei, dezvoltarea de sisteme integrate de înregistrare în sălile de judecată şi a componentelor de transcriere automată de tipul speech2text, operaţionalizarea sistemului ECRIS V de gestionare a cauzelor şi digitalizarea în cadrul Parchetelor.

"Aţi menţionat despre numărul mare al proceselor nefinalizate, hotărâri judecătoreşti şi ordonanţe neredactate. Menţionez că toate aceste aspecte ţin în mod exclusiv de activitatea judecătorească, fără ca Ministrul Justiţiei să poată interveni. Am avut întâlniri, într-un un dialog constant cu magistraţii, avocaţii, notarii şi executorii judecătoreşti, cu CSM, la diferite instanţe şi parchete, la sediul MJ sau în cadrul altor evenimente profesionale, in care am invocat necesitatea asigurării celerităţii prin utilizarea procedurilor electronice, a videoconferinţei pentru audieri, administrarea probelor de către avocaţi conform Codului de Procedură Civilă sau utilizarea mijloacelor alternative de soluţionare a proceselor", a adăugat Marinescu.

Fostul ministru al Justiţiei: "Aţi ridicat din umeri"

Fostul ministru al Justiţiei Stelian Ion s-a adresat actualului deţinător al portofoliului, amintindu-i lui Radu Marinescu, că cei de la USR i-au spus încă de anul trecut despre problemele din justiţie, iar acesta "a ridicat din umeri".

"V-am spus despre corupţia din justiţie care nu mai are frână, v-am spus că acest sistem este oligarhizat, că promovările din justiţie se fac pe obedienţă, nu pe meritocraţie, v-am spus că se eludează sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor şi aţi ridicat din umeri", i-aspus Stelian Ion lui Radu Marinescu.

El spune că pentru a repara ceva într-un sistem, trebuie recunoscute problemele.

"Din partea dvs, domnule ministru, nu aşteptam anchete, cum în mod eronat induceţi în eroare, aşteptam un semnal clar către societate că înţelegeţi că e o problemă de sistem şi nu probleme punctuale. (...) Dacă veţi continua să nu recunoaşteţi problemele din sistem, înseamnă că indirect susţineţi şi dvs acea reţea ocultă care a acaparat justiţia şi veţi avea soarta ministrului Cătălin Predoiu, probabil veţi deveni ministrul de interne", i-a transmis Stelian Ion lui Radu Marinescu.

Moţiunea de cenzură, depusă de deputaţii AUR

Moţiunea a fost depusă de deputaţii AUR. Potrivit acesteia, Ministerul Justiției are obligația constituțională și politică de a asigura o bună funcționare a justiției, de a garanta drepturile și libertățile fundamentale și de a respecta legalitatea în activitatea instanțelor și a celorlalte autorități din sistemul judiciar, iar Radu Marinescu a manifestat, pe parcursul exercitării mandatului, "o lipsă evidentă de inițiativă și reacție".

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a fost chemat totodată de către parlamentarii USR la dezbaterea "Ora Guvernului", pentru unele "teme de interes major pentru viața politică, economică și socială', între acestea fiind "oligarhizarea sistemului judiciar", rețeaua de influență și de putere care acționează ilegitim în justiție, lipsa transparenței proceselor de numire și promovare, precum și efectele asupra independenței reale a magistraților, corupția și ineficiența din sistemul judiciar.

