Ministrul Justiţiei este acuzat de plagiat! Radu Marinescu ar fi copiat mai bine de jumătate din teza sa de doctorat, din 2009, susţine jurnalista Emilia Şercan după ce a analizat lucrarea academică. Inclusiv notele de subsol și cuvântul înainte ar fi fost furate, cuvânt cu cuvânt. Ministrul spune însă că lucrarea a respectat normele vremii. Şi acuză, la rândul său, o încercare de defăimare venită în momentul în care se pregăteşte să numească şefii de la Parchetul General, DNA şi DIICOT.

Radu Marinescu ar fi plagiat aproape 60 la sută din teza sa de doctorat.

Din cele 247 de pagini ale lucrării, 140 au fost copiate din alte trei volume deja publicate. Analiza a evidenţiat şi calupuri identice de text care se întind pe 25 de pagini:

Radu Marinescu (Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil, 2009)

Florea Măgureanu (Înscrisurile. Mijloace de probă în procesul civil, 1998)

Maria Fodor (Probe în procesul civil, 2006)

Radu Dumitru, Dan Tudorache (Probele în procesul civil, 1996)

Inclusiv la "Cuvânt înainte", acolo unde Marinescu trebuia să-şi prezinte propriul argument în legătură cu cercetarea realizată, mai bine de jumătate de pagină este preluată.

Ministrul respinge acuzaţiile

"Are un verdict de conformitate acordat de către un organism arhicunoscut, CNATDCU, respectiv de Comisia de Doctorat. Lucrarea mea de doctorat a fost elaborată, cu respectarea rigorilor legale şi academice ale momentului", spune Radu Marinescu, ministrul Justiţiei.

Lucrarea de doctorat a fost publicată în 2009, cu doi ani înainte ca sancţiunile pentru plagiat să fie incluse în legea învăţământului. Deloc relevant pentru că, şi la acea vreme, însuşirea alor texte fără citare era interzisă de regulile academice. Iar plagiatul putea fi sancţionat de legea bunei conduite în cercetarea ştiinţifică, publicată în 2004.

"Să se supună unei examinări organismelor în drept. Până la urmă, orice acuzaţie se lămureşte sau se confirmă sau se infirmă de către cei care potrivit legii trebuie să facă acest lucru", spune Radu Marinescu, ministrul Justiţiei.

"Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu fix acum când a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete, afirmând că nu va permite imixtiuni politice! (...) PSD (...) se va opune categoric oricăror tentative de subordonare politică a Justiției."

Între timp, social-democraţii strâng rândurile în jurul ministrului lor. Spun că acuzaţiile au ca scop defăimarea lui Marinescu în momentul în care a deschis procesul de selecţie pentru viitori şefi de la DNA, DIICOT şi Parchetul General.

"Am mari semne de întrebare că este o coincidenţă. În măsura în care se utilizează astfel de mijloace pentru a fi determinat să am anumite conduite, sigur că voi examina şi alternativa legală", spune Radu Marinescu, ministrul Justiţiei.

Nouă miniştri au fost acuzaţi de plagiat, în ultimii 15 ani. Doar trei au demisionat după dezvăluiri. Acuzaţiile au vizat şi trei premieri, cel mai recent pe Nicolae Ciucă. Lucrarea sa de doctorat nu a putut fi verificată însă de Comisia de Atestare a Titlurilor pentru că toate documentele au fost confiscate de Parchetul General în cadrul unei anchete care s-a finalizat cu clasarea în 2023, pe motiv că faptele s-au prescris.

