Mureşan: Parlamentarii vor decide mâine prin vot dacă România intră într-o perioadă de stabilitate sau nu

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a transmis, marţi seară, un mesaj înaintea votului de miercuri din Parlament. El a afirmat că fiecare parlamentar va decide prin votul său dacă România intră într-o perioadă de stabilitate sau dacă se continuă instabilitatea.

"Dragi români, mâine, Parlamentul României va vota. Fiecare parlamentar va decide prin votul său dacă România va intra într-o perioadă de stabilitate sau dacă se continuă instabilitatea, dacă ne apucăm de treabă sau dacă continuă criza politică", a firmat Mureşan, într-un mesaj video postat pe Facebook.

Acesta a mulţumit românilor pentru sprijinul pe care i l-au oferit în ultimele două săptămâni.

"Vreau să răspund sprijinului pe care mi-l aţi dat, spunându-vă exact ce am făcut în aceste două săctămâni şi ce voi face de mâine încolo. Imediat ce am fost desemnat de către preşedintele României, m-am apucat de lucru la Programul de guvernare, fiindcă am spus dintotdeauna: ideile, programul, ceea ce facem pentru oameni contează mai mult decât funcţiile (…) am prezentat public o listă de miniştri competenţi, integri, capabili să implementeze programul de guvernare", a adăugat premierul desemnat.

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Acesta apreciază că miniştri pe care i-a propus s-au prezentat impecabil la audieri şi vor face o treabă foarte bună în guvern.

"Mâine va avea loc votul în Parlament. Ce vă pot spune este că, dacă Guvernul pe care îl propun va fi investit, voi trata cu respect fiecare parlamentar, de la fiecare grup parlamentar şi, pe lângă sprijinul pe care îl avem din partea Partidului Naţional Liberal, al USR şi al UDMR, vom lucra cu parlamentari din opoziţie, le vom asculta ideile bune pentru România şi le vom implementa, dacă pot fi implementate, dacă sunt corecte şi dacă sunt realiste. Mâine votul va fi unul important şi prin votul de mâine vom vedea dacă reuşim să depăşim criza politică şi dacă reuşim să ne apucăm de treabă", a adăugat premierul desemnat.

Acesta afirmă că abia aşteaptă să prezinte parlamentarilor, dar şi fiecărui român viziunea sa pentru România.

Votul este programat, miercuri, ora 13.00.