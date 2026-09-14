Comisia specială a PE, despre manipularea pe TikTok a alegerilor din România înaintea votului de marţi

Parlamentul European cere Comisiei Europene - condusă de Ursula von der Leyen - să grăbească ancheta privind anularea alegerilor din România.

Raportul privind "Scutul european al democraţiei" pune din nou în centrul atenţiei anularea alegerilor prezidenţiale din România, din 2024, şi rolul TikTok în operațiunile de influenţă online. Eurodeputaţii cer Comisiei Europene să finalizeze mai repede investigațiile privind respectarea de către TikTok a Regulamentului privind serviciile digitale (DSA).

Parlamentul European revine asupra unuia dintre cele mai controversate episoade electorale din Uniunea Europeană: anularea alegerilor prezidenţiale din România din 2024, pe fondul acuzaţiilor privind interferenţele externe şi manipularea spațiului online.

În raportul prezentat, eurodeputaţii cer Comisiei Europene să finalizeze rapid investigațiile privind respectarea de către TikTok a DSA.

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Solicitarea vizează în mod explicit ingerințele străine în alegerile prezidenţiale din România şi riscurile asociate exploatării sistemelor de recomandare ale platformei şi utilizării rețelelor de boţi.

Raportul este al Comisiei Speciale pentru Scutul european al democrației, condusă de raportorul Tomas Tobe. Documentul a fost adoptat în comisie în luna iunie, cu 20 de voturi pentru, 9 împotrivă şi 2 abţineri. Votul în plenul PE este programat pentru 15 septembrie.

RAPORTUL POATE FI CONSULTAT - AICI

România, exemplu pentru vulnerabilitatea alegerilor în era platformelor

Cazul României este folosit în dezbaterea europeană drept unul dintre exemplele care arată cât de vulnerabile pot deveni procesele electorale atunci când algoritmii platformelor sunt combinaţi cu operaţiuni coordonate de influenţă.

Parlamentul European cere platformelor să reacționeze mai rapid în timpul alegerilor la tentativele de interferență, în special la operațiunile derulate prin rețele de boți. Raportul privind Scutul democrației propune, de asemenea, măsuri împotriva deepfake-urilor și a publicității frauduloase, precum și o consolidare a mecanismelor europene de protejare a alegerilor.

În cazul României, Comisia Europeană a deschis încă din decembrie 2024 o procedură formală împotriva TikTok. Ancheta urmărește, între altele, modul în care platforma a gestionat riscurile sistemice pentru integritatea alegerilor și a spațiului civic, cu accent pe sistemul de recomandare și publicitatea politică.

Rețelele de boți, în centrul problemei

Una dintre concluziile importante ale dezbaterii europene este că manipularea electorală nu se limitează la conținutul fals distribuit online. Problema este și modul în care conținutul poate fi artificial amplificat până când capătă aparența unui fenomen organic.

Comisia specială pentru Scutul democrației cere, prin urmare, răspunsuri mai rapide din partea platformelor la interferențele electorale bazate pe boți și operațiuni coordonate. Eurodeputații cer și identificarea mai clară a conținutului sintetic și a campaniilor de dezinformare accelerate prin inteligență artificială.

Într-o analiză publicată de serviciul de cercetare al Parlamentului European, EPRS, raportul EUDS este prezentat drept o componentă a unei strategii mai largi împotriva manipulării informaționale și a interferențelor străine. Documentul subliniază necesitatea unor răspunsuri mai rapide împotriva operațiunilor de influență electorală, inclusiv a celor derulate prin boți.

TikTok, acuzat că trebuie să gestioneze și riscurile propriului algoritm

Presiunea politică asupra Comisiei nu se oprește la modul în care TikTok a gestionat interferențele electorale.

Raportul ia în calcul și evaluarea preliminară a Comisiei Europene potrivit căreia TikTok ar încălca DSA prin modul în care serviciul este proiectat pentru a crea dependență. În acest context, eurodeputații leagă problema designului platformei de riscurile sistemice pe care acestea le pot genera pentru utilizatori și pentru spațiul informațional.

Miza este importantă: un sistem de recomandare care optimizează permanent timpul petrecut de utilizator pe platformă poate favoriza conținutul cu potențial ridicat de interacțiune, iar rețelele coordonate pot încerca să exploateze tocmai aceste mecanisme.

Comisia are deja o investigație deschisă

Bruxelles-ul nu pornește de la zero. În decembrie 2024, Comisia Europeană a anunțat că are suficiente motive pentru a suspecta că TikTok nu și-a îndeplinit obligațiile privind evaluarea și diminuarea riscurilor pentru procesele electorale și discursul civic.

Investigația a vizat în special manipularea sistemului de recomandare și publicitatea politică. Comisia a emis și un ordin de păstrare a datelor relevante pentru investigarea riscurilor asociate alegerilor europene.

Acum, Parlamentul European cere ca această procedură să fie dusă la capăt mai rapid și să producă rezultate concrete.

Propunere pentru "apărarea alegerilor"

Raportul EUDS propune o arhitectură europeană mai puternică pentru apărarea alegerilor: un centru european pentru reziliență democratică, mecanisme mai rapide de reacție, responsabilitate sporită pentru platformele online și măsuri împotriva operațiunilor de manipulare informațională.

În acest tablou, cazul României devine mai mult decât o controversă națională. Pentru Parlamentul European, el reprezintă un test privind capacitatea Uniunii de a identifica și contracara, înaintea sau în timpul alegerilor, combinația dintre boți, algoritmi, publicitate, influenceri, conținut generat artificial și interferență externă.

Raportul urmează să ajungă la vot în plen pe 15 septembrie, astfel că poziția Parlamentului European în această chestiune va fi definitivată după vot. În prezent, procedura figurează oficial ca fiind în așteptarea votului Parlamentului.