Dialogul cu susținătorii AUR este necesar, consideră Nicușor Dan, care atrage însă atenția că formațiunea politică trebuie să facă pasul de la o atitudine bazată pe protest și contestare la prezentarea unor soluții concrete pentru dificultățile cu care se confruntă societatea, potrivit Agerpres.

Nicușor Dan cere AUR să vină cu "soluții concrete": "Are datoria să depăşească etapa protestului" - Profimedia

"Înţeleg nemulţumirea românilor faţă de modul în care funcţionează statul. Am cunoscut-o direct, prin sute de proteste şi acţiuni în instanţă. Tocmai de aceea, consider că dialogul cu susţinătorii AUR este necesar. Diferenţele de opinie nu trebuie să ne împiedice să ne ascultăm unii pe ceilalţi. Dar responsabilitatea politică presupune mai mult decât exprimarea nemulţumirilor. Un partid care reprezintă milioane de cetăţeni are datoria să depăşească etapa protestului şi să prezinte soluţii concrete pentru problemele societăţii", a transmis Nicuşor Dan.

George Simion anunță un protest în București. Ciprian Ciucu spune că AUR nu a depus cerere de autorizare

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat că sâmbătă, începând cu ora 10:00, va avea loc un protest la Primăria Capitalei "faţă de atacul la libertatea adunărilor publice dat de Ciprian Ciucu".

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El a menţionat că Nicolae Voiculeţ, reprezentantul AUR, participă joi la o şedinţă de ordine publică la Primăria Generală privind protestul de sâmbătă, de la ora 14:00, din faţa Palatului Parlamentului.

"Circa 100 de parlamentari, europarlamentari şi diplomaţi, inclusiv americani, vor observa sâmbătă la Bucureşti dacă libertatea de exprimare este respectată în România. Veniţi fiecare cu steagul. Veniţi cu pace în suflete. Sâmbătă e Lăsatul Secului. Nu ne vom lăsa provocaţi de nimeni, nu vom deveni violenţi, nu vom fi dictatori cum sunt ei. Toţi cei care, din motive obiective, nu pot fi la Bucureşti - vă rugăm să fiţi mobilizaţi în mediul online. Televiziunile, în marea lor majoritate, vor răspândi versiunea sistemului", a scris Simion pe Facebook.

George Simion a susţinut miercuri că îşi va asuma responsabilitatea pentru organizarea protestului de sâmbătă, dacă acest lucru i se va cere din partea unei instituţii.

Joi, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că nu a primit din partea AUR o cerere de autorizaţie pentru protestul de sâmbătă şi că autorizarea manifestării nu ţine de primar, ci de specialişti care evaluează riscuri, având în vedere că în aceeaşi zi se desfăşoară meciul de fotbal dintre naţionalele României şi Poloniei.