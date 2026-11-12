Atac armat în Washington: 5 persoane împușcate la mai puțin de 2 km de Casa Albă. Atacatorul s-a baricadat

Cel puțin cinci persoane au fost împușcate joi în centrul Washingtonului, la mai puțin de 2 kilometri de Casa Albă. Potrivit celor mai recente informații, atacatorul s-ar fi baricadat în zonă.

Cel puțin cinci persoane au fost împușcate pe o arteră intens circulată din centrul orașului Washington, D.C., a anunțat poliția, potrivit BBC.

Incidentul armat a avut loc în apropiere de Logan Circle, la intersecția străzilor 15th Street NW și P Street. Ulterior, forțele de ordine au anunțat că atacatorul s-a baricadat în zonă. Potrivit NBC News, cel puțin trei persoane au fost împușcate într-o sală de fitness, iar autoritățile cred că atacatorul s-a baricadat într-un apartament aflat deasupra sălii de fitness.

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Atacul s-a produs la mai puţin de 2 kilometri de Casa Albă

Atacul s-a produs în timpul orelor de vârf, la aproximativ 1,6 kilometri de Casa Albă. Incidentul are loc într-un context în care administrația președintelui american Donald Trump a transformat combaterea criminalității din capitala SUA într-una dintre principalele teme ale celui de-al doilea mandat.

Abordarea administrației a inclus și desfășurarea Gărzii Naționale în Washington. Donald Trump a luat această măsură după ce un oficial din cadrul Departamentului pentru Eficiența Guvernamentală (DOGE) a declarat că a fost agresat în dimineața zilei de 20 august 2025.