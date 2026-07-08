Președintele Nicușor Dan a transmis printr-o postare pe Facebook, de la summitul NATO de la Ankara, că România își respectă toate angajamentele asumate în calitate de membru al Alianței, şi că nivelul cumulat al cheltuielilor pentru apărare va atinge în acest an 3,7% din PIB.

Nicușor Dan: Cheltuielile pentru apărare ajung în 2026 la 3,7% din PIB. România își va respecta angajamentele - Sursa: Facebook/ Nicusor Dan

"România își respectă angajamentele asumate în calitate de mebru al NATO. Anul acesta, vom atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din PIB.", a transmis Nicuşor Dan în postarea sa de pe Facebook.

Nicuşor Dan a mai menţionat că România s-a alăturat proiectului "NATO Drone Edge", o iniţiativă prin care statele aliate vor putea realiza achiziţii comune de drone, în cadrul eforturilor de dezvoltare a unei industrii de apărare transatlantice mai puternice.

Preşedintele a subliniat că România îşi asumă un rol tot mai important în securitatea regională, prin consolidarea descurajării pe Flancul Estic, sprijinirea Ucrainei şi Republicii Moldova şi implicarea activă în formatul Bucharest Nine (B9).

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"România rămâne angajată în extinderea rolului său de actor stabilizator la Marea Neagră și pe Flancul Estic al NATO, sprijinind Ucraina și Republica Moldova și implicându-se activ în cadrul formatului București Nouă (B9), pentru întărirea securității regionale și a rezilienței.", a mai scris şeful statului.

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