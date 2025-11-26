Nicuşor Dan: Dronele care intră pe teritoriul ţării sunt "accidente". Dezinformarea, adevărata acţiune ostilă

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că toate aceste drone care "din când în când intră pe teritoriul" României sunt "accidente". El a precizat că adevărata acţiune ostilă a Rusiei este campania de dezinformare şi manipulare care se desfăşoară de mai bine de 10 ani.

"Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente, nu sunt… Acolo unde putem spune cu precizie că este vorba de o acţiune ostilă a Rusia este campania de dezinformare şi manipulare de 10 ani. Acolo este o certitudine", a spus preşedintele Nicuşor Dan, despre incidentul cu drona care a intrat pe teritoriul naţional, în urmă cu o zi.

"Dacă vă veţi uita la ce s-a întâmplat cu drone de-a lungul şi de-a latul Europei o să vedeţi că tipul ăsta de lucruri s-a întâmplat în multe alte locuri, pe diverse aeroporturi s-a întâmplat lucrul ăsta. Deci sunt chestiuni tehnice", a mai spus el.

Întrebat dacă ministrul Apărării i-a oferit o explicaţie la ce s-a întâmplat ieri cu dronele, Nicuşor Dan a răspuns: "Bineînţeles că am avut discuţii şi cu domnul ministru şi cu Şeful statului major, pe chestiunea asta şi în linii mari, explicaţiile pe care le-am văzut de la dumnealor, în spaţiul public, sunt cele care sunt reale".

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca femicidul să fie pedepsit cu închisoare pe viaţă şi în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰