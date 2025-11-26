Antena Meniu Search
Nicuşor Dan: Dronele care intră pe teritoriul ţării sunt "accidente". Dezinformarea, adevărata acţiune ostilă

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că toate aceste drone care "din când în când intră pe teritoriul" României sunt "accidente". El a precizat că adevărata acţiune ostilă a Rusiei este campania de dezinformare şi manipulare care se desfăşoară de mai bine de 10 ani.

la 26.11.2025 , 16:24
"Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente, nu sunt… Acolo unde putem spune cu precizie că este vorba de o acţiune ostilă a Rusia este campania de dezinformare şi manipulare de 10 ani. Acolo este o certitudine", a spus preşedintele Nicuşor Dan, despre incidentul cu drona care a intrat pe teritoriul naţional, în urmă cu o zi.

"Dacă vă veţi uita la ce s-a întâmplat cu drone de-a lungul şi de-a latul Europei o să vedeţi că tipul ăsta de lucruri s-a întâmplat în multe alte locuri, pe diverse aeroporturi s-a întâmplat lucrul ăsta. Deci sunt chestiuni tehnice", a mai spus el.

Întrebat dacă ministrul Apărării i-a oferit o explicaţie la ce s-a întâmplat ieri cu dronele, Nicuşor Dan a răspuns: "Bineînţeles că am avut discuţii şi cu domnul ministru şi cu Şeful statului major, pe chestiunea asta şi în linii mari, explicaţiile pe care le-am văzut de la dumnealor, în spaţiul public, sunt cele care sunt reale"

