Drona apărută pe radare în cursul dimineţii de marţi în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită căzută în judeţul Vaslui, în zona localităţii Puieşti, a declarat, marţi, ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu. Acesta a adăugat că, potrivit primelor evaluări, drona nu avea încărcătură explozivă.

"Cu un minut înainte să vorbesc cu dumneavoastră, am fost informat că în judeţul Vaslui, în zona Puieşti, a fost găsită o dronă prăbuşită. Este, cel mai probabil, drona intrată în spaţiul aerian naţional în cursul dimineţii. După primele evaluări, aceasta nu avea încărcătură explozivă la bord", a declarat, marţi , ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu. Drona s-a prăbuşit singură, nu s-a tras în ea, a precizat ministrul Apărării.

Drone, deasupra României

Ministrul Apărării a anunțat că își întrerupe activitățile de marți de la Baza Mihai Kogălniceanu, cu generalul Christopher Donahue, Comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa și se întoarce la București.

Marţi, 25 noiembrie, autorităţile române au emis mai multe mesaje RO-Alert privind intrarea în spaţiul aerian a mai multor obiecte. Mesajele RO-Alert au vizat judeţele Tulcea şi Galaţi, pentru început, apoi avertizarea a fost extinsă şi pentru judeţul Vrancea.

Patru aeronave de luptă, două Eurofigher ale armatei germane şi două F16 ale armatei române, au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situaţia. Potrivit purtătorului de cuvânt al MApN, piloţii au avut permsiunea de a doborî ţinta, dar nu s-a tras. Corneliu Pavel a declarat că a existat contact radar cu ţinta, singurul contact vizual al piloţilor cu drona fiind când acesta intrase deja în spaţiul aerian ucrainean.

