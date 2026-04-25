Nicuşor Dan, după ce o dronă s-a prăbuşit în Galaţi: "Lipsă de respect faţă de dreptul internaţional"

O dronă s-a prăbuşit în Galaţi noaptea trecută, acesta fiind primul incident de acest gen de la începutul războiului din Ucraina. Până acum, dronele care intrau în spaţiul aerian românesc fie părăseau zona după câteva minute, fie cădeau în zone nepopulate şi fără risc pentru populaţie.

Nicuşor Dan a avut o primă reacţie pe marginea acestui subiect şi a lăudat instituţiile statului care au intervenit la faţa locului pentru modul în care au gestionat situaţia. De asemenea, preşedintele României a avut şi un mesaj pentru partea rusă: "Lipsa de respect față de normele de drept internațional".

"Cetățenii trebuie să fie în siguranță, iar acest obiectiv rămâne prioritatea absolută. Instituțiile responsabile au acționat corect și coordonat, reușind să minimizeze riscurile prin detonarea controlată a fragmentelor provenite din drona rusească. În același timp, nu putem ignora realitatea unui război aflat la granițele noastre, care generează provocări și vulnerabilități ce trebuie tratate cu maximă seriozitate.

Nicuşor Dan: "Sprijinul acordat Ucrainei a fost și rămâne o decizie corectă"

Condamn ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei. Astfel de incidente, precum drona căzută azi noapte la Galați, demonstrează lipsa de respect față de normele de drept internațional, punând în pericol siguranța cetățenilor României, stat membru al NATO. România nu este parte la acest conflict. Și totuși, consecințele lui se resimt pe străzile noastre, în gospodăriile și în viețile cetățenilor. Acesta este primul incident în care proprietăți românești au fost efectiv avariate, un prag pe care îl privim cu toată seriozitatea.

Sprijinul acordat Ucrainei încă din prima zi a războiului provocat de Rusia a fost și rămâne o decizie corectă, în acord cu valorile și interesele noastre, iar acest lucru trebuie reafirmat cu tărie de la toate nivelurile statului pentru a spulbera orice urmă de îndoială a unor cetățeni. Ca stat membru NATO și al Uniunii Europene, România participă activ la eforturile de întărire a securității comune.

Incidentul de azi noapte subliniază însă necesitatea accelerării programelor de înzestrare și modernizare a Armatei, astfel încât să răspundem adecvat riscurilor actuale. Planul de achiziții din SAFE este esențial. Le mulțumesc tuturor celor implicați, personal MAI, MApN și SRI, pentru intervenția profesionistă, evacuarea în siguranță a cetățenilor și gestionarea responsabilă a întregii situații", a declarat Nicuşor Dan.

