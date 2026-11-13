Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, la Dublin, după reuniunea informală a Consiliului European, că în ceea ce priveşte recentele negocieri cu privire la războiul din Ucraina, s-a stabilit de principiu că e util ca Europa să fie parte din aceste discuţii dar aceste discuţii nu trebuie să aibă de a face cu arhitectura de securitate a Europei, ci doar strict cu războiul din Ucraina.

Nicuşor Dan, după Consiliul de la Dublin: Europa trebuie să fie la masa negocierilor pentru pacea din Ucraina - Sursa: Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la finalul Consiliului European informal care a avut loc la Dublin, în Irlanda, că a fost şi o discuţie legată de, mai generală, de securitate şi evident legată de războiul din Ucraina şi de recentele negocieri.

"Evident, poziţia noastră cu privire la Marea Neagră este cunoscută şi interesul de a o proteja cu toate elementele şi militare, şi diplomatice, şi de informaţii. Iar în ceea ce priveşte recentele negocieri cu privire la războiul din Ucraina, a existat, cum am spus, o discuţie de principiu. Am stabilit de principiu că e util ca Europa să fie parte din aceste discuţii", a precizat şeful statului.

El a mai afirmat că "s-a stabilit în mod unanim că aceste discuţii nu trebuie să aibă de a face cu arhitectura de securitate a Europei, ci doar strict cu războiul din Ucraina, inclusiv cu garanţiile de securitate din faza de după terminarea războiului".

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"Şi pentru Uniunea Europeană şi pentru Coaliţia de Voinţă s-a stabilit cine să participe la aceste discuţii, urmând ca, dacă ele vor avea loc, urmând ca ulterior deciziile să fie luate în interiorul celor două organisme, Uniunea Europeană şi Coaliţia de Voinţă.", a adăugat Nicuşor Dan.