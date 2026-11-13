S-au deschis primele târguri de Crăciun din ţară. La Craiova, luminiţele s-au aprins în urmă cu puţin timp. Pe "Tărâmul elfilor" au ajuns deja şi primii turişti străini.

E momentul aşteptat de toată lumea. Târgul de Crăciun de la Craiova îşi deschide porţile oficial.

Tărâmul Elfilor prinde viață sub strălucirea a două milioane de luminițe. E atmosferă de sărbătoare la fiecare pas.

"Tradiția încă continuă și cred că ne păstrăm și anul acesta titlul de cel mai frumos târg de Crăciun din Europa.", "Arată atât de frumos. Sunt pentru prima dată aici. Ce îți place cel mai mult? Luminile.", spun cetățenii.

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Dacă anul trecut, Târgul de Crăciun se întindea în cinci piețe și piațete, acum este și mai mare.

Anul acesta, una dintre principalele atracții este bradul de Crăciun din Piața Mihai Viteazu, este mai mare decât cel din anii trecuți, iar în jurul lui va circula un trenuleț încărcat cu daruri.

Printre noutățile acestei ediții se numără Labirintul Elfilor și Fabrica de Jucării.

"Bugetul nu a fost mai mare față de alți ani. Anul trecut au fost peste două milioane de încasări numai din taxa hotelieră.", explică Marina Andronache, purtător de cuvânt Primăria Craiova.

Și în Sibiu, Piața Mare devine un decor de poveste.

"Toate pregătirile s-au terminat la timp. Vom avea concerte în fiecare weekend și în timpul săptămânii. Vor fi fanfare care se plimbă printre public.", spune Andrei Drăgan, organizator.

Turiștii se pot plimba și pe Aleea Poveștilor. Este vorba despre un traseu alcătuit din patru căsuțe în care vizitatorii vor putea asculta povești.

"Îmi aduce aminte de copilărie, de momentele pe care le petreceam cu familia când eram mică.”, "Lumea e impresionată de tot ce vede în jur, patinoarul, brăduțul.", spun cetățenii.

La Constanța, în schimb, bate vântul, la propriu și la figurat. Târgul de Crăciun nu este nici măcar construit. Primăria Constanța a respins singura ofertă depusă până în prezent pentru organizarea târgului.

"Căutăm soluții. Ce vă spun este că o să avem. Deci, ne dați asigurări că vom avea târg de Crăciun.", explică Vergil Chițac, primar Constanța.

În alte orașe din țară, pregătirile sunt în toi. Pe 20 noiembrie se deschide Târgul de Crăciun de la Cluj-Napoca, iar o săptămână mai târziu, pe 27 noiembrie, se aprind luminile de sărbătoare la București, Brașov și Oradea. Timișoara intră și ea în atmosfera festivă pe 28 noiembrie.