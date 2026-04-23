Nicuşor Dan, după demisiile miniştrilor PSD: "Nu le-am primit". Ce a spus despre o moţiune de cenzură

Preşedintele Nicuşor Dan spune că nu a primit oficial demisiile miniştrilor PSD, el declarând, în Cipru, că ştie ce s-a întâmplat azi, le aşteaptă şi decide. El a precizat că cel puţin, din ce a perceput, tonul discuţiilor s-a mai calmat puţin şi a anunţat că se va întâmpla ceva săptămâna viitoare, cu participarea sa.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat în Cipru că nu a primit încă demisiile miniştrilor PSD. "Nu, în mod oficial nu. Bineînţeles că ştiu ce s-a întâmplat azi, le aşteptăm şi decidem", a spus el. Întrebat dacă o moţiune de cenzură PSD ar ajuta sau ar escalada şi mai mult criza, şeful statului a refuzat să răspundă. "Eu sunt mediator, nu vreau să mă pronunţ pe acţiunile fiecăruia dintre partide. Orice aş spune ar fi părtinitor pentru unul sau pentru celălalt", a subliniat şeful statului.

Preşedintele a fost întrebat şi despre anunţul PNL că nu va mai face parte dintr-un guvern cu PSD. "Sunt foarte multe scenarii şi nu vreau să intrăm în ele. (..) Cel puţin, ce am perceput eu, tonul discuţiilor s-a mai calmat puţin", a spus el. Nicuşor Dan nu a vrut să răspundă nici la întrebarea dacă premierul Ilie Bolojan a performat sau nu în funcţie. "Dacă v-aş da un răspuns, m-aş plasa într-o parte sau în alta şi vreau să îmi păstrez statutul de mediator", a afirmat el.

El a menţionat că le va spune liderilor europeni ce a spus şi cetăţenilor români, şi anume că "România păstrează direcţia europeană, că avem patru partide pro-occidentale care doresc să păstreze asta, că pentru noi SAFE, OCDE şi PNRR sunt extrem de importante şi pe astea există consens". "Instituţiile funcţionează şi, într-o formă sau alta, România îşi va continua pe drumul la care s-au angajat", a ţinut să precizeze preşedintele. Nicuşor Dan a anunţat că "sigur, se va întâmpla ceva săptămâna viitoare cu participarea sa". "O să vă anunţ", a adăugat el.

