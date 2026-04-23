Nicuşor Dan, după demisiile miniştrilor PSD: "Nu le-am primit". Ce a spus despre o moţiune de cenzură

Preşedintele Nicuşor Dan spune că nu a primit oficial demisiile miniştrilor PSD, el declarând, în Cipru, că ştie ce s-a întâmplat azi, le aşteaptă şi decide. El a precizat că cel puţin, din ce a perceput, tonul discuţiilor s-a mai calmat puţin şi a anunţat că se va întâmpla ceva săptămâna viitoare, cu participarea sa.

de Redactia Observator

la 23.04.2026 , 19:42
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat în Cipru că nu a primit încă demisiile miniştrilor PSD. "Nu, în mod oficial nu. Bineînţeles că ştiu ce s-a întâmplat azi, le aşteptăm şi decidem", a spus el. Întrebat dacă o moţiune de cenzură PSD ar ajuta sau ar escalada şi mai mult criza, şeful statului a refuzat să răspundă. "Eu sunt mediator, nu vreau să mă pronunţ pe acţiunile fiecăruia dintre partide. Orice aş spune ar fi părtinitor pentru unul sau pentru celălalt", a subliniat şeful statului.

Preşedintele a fost întrebat şi despre anunţul PNL că nu va mai face parte dintr-un guvern cu PSD. "Sunt foarte multe scenarii şi nu vreau să intrăm în ele. (..) Cel puţin, ce am perceput eu, tonul discuţiilor s-a mai calmat puţin", a spus el. Nicuşor Dan nu a vrut să răspundă nici la întrebarea dacă premierul Ilie Bolojan a performat sau nu în funcţie. "Dacă v-aş da un răspuns, m-aş plasa într-o parte sau în alta şi vreau să îmi păstrez statutul de mediator", a afirmat el.

Articolul continuă după reclamă

El a menţionat că le va spune liderilor europeni ce a spus şi cetăţenilor români, şi anume că "România păstrează direcţia europeană, că avem patru partide pro-occidentale care doresc să păstreze asta, că pentru noi SAFE, OCDE şi PNRR sunt extrem de importante şi pe astea există consens". "Instituţiile funcţionează şi, într-o formă sau alta, România îşi va continua pe drumul la care s-au angajat", a ţinut să precizeze preşedintele. Nicuşor Dan a anunţat că "sigur, se va întâmpla ceva săptămâna viitoare cu participarea sa". "O să vă anunţ", a adăugat el.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nicusor dan psd demisie guvern
Înapoi la Homepage
“Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?” Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: “Am un singur lux”
&#8220;Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?&#8221; Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: &#8220;Am un singur lux&#8221;
Cum arăta Patrice Cărăușan de la Survivor la casting, la proba costumului de baie. Imagini nemaivăzute cu Războinica
Cum arăta Patrice Cărăușan de la Survivor la casting, la proba costumului de baie. Imagini nemaivăzute cu Războinica
Decizie șoc: Baiaram, out din primul 11 la Dinamo – Universitatea Craiova! Exclusiv
Decizie șoc: Baiaram, out din primul 11 la Dinamo – Universitatea Craiova! Exclusiv
Zece lingouri de aur, descoperite de angajatul unei primării în timp ce tundea iarba: Nimeni nu le-a revendicat. Cine va păstra comoara
Zece lingouri de aur, descoperite de angajatul unei primării în timp ce tundea iarba: Nimeni nu le-a revendicat. Cine va păstra comoara
Un copil român de 2 ani a fost dus de urgență la spital în Tulum, după ce ar fi băut benzină. În ce stare este
Un copil român de 2 ani a fost dus de urgență la spital în Tulum, după ce ar fi băut benzină. În ce stare este
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu interzicerea fumatului pe plajă?
Observator » Ştiri politice » Nicuşor Dan, după demisiile miniştrilor PSD: "Nu le-am primit". Ce a spus despre o moţiune de cenzură
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.