Au cumpărat o casă în Italia din secolul XVII cu 23.000 de euro. "Nu știam că trebuie schimbat absolut tot"

O casă în Italia, cu vedere spre lac și amenajată exact așa cum îşi doresc ei. Acesta este visul unui cuplu care renovează o locuință abandonată într-una dintre cele mai frumoase regiuni ale Italiei.

Kristina Knighten, în vârstă de 40 de ani, și Paul Cordier, de 48 de ani, au cumpărat proprietatea în 2020, pentru 23.000 de euro, echivalentul a aproximativ 19.700 de lire sterline. Cei doi au renunțat astfel la planurile de a cumpăra o casă în Chicago, orașul natal al Kristinei.

Amândoi au întâmpinat dificultăți în obținerea unor credite ipotecare în țările lor de origine, Statele Unite și Marea Britanie, deoarece locuiau și câștigau bani în străinătate. În cele din urmă, au decis să își construiască o viață împreună pe malul lacului Iseo, în Lombardia.

Ce au descoperit cei doi după ce au cumpărat locuinţa

Deși prețurile locuințelor din zonă pot părea foarte atractive, cei doi au descoperit că renovarea unei astfel de proprietăți vine cu numeroase costuri ascunse.

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"Cu siguranță nu ne-am dat seama de la început în ce ne băgăm din punct de vedere financiar", a povestit Kristina pentru Daily Mail. Cei doi știau că locuința avea nevoie de un acoperiș nou și că podeaua de la etaj trebuia înlocuită. Pe parcurs, însă, au realizat că problemele erau mult mai mari.

"Nu știam că, de fapt, trebuia schimbat absolut tot", a explicat Kristina într-un videoclip publicat pe contul lor de Instagram.

În momentul în care au cumpărat casa, cuplul avea economii de aproximativ 40.000 de dolari, adică aproximativ 35.000 de euro la cursul de atunci.

La început, au angajat muncitori locali pentru o parte dintre lucrări, însă banii s-au terminat destul de repede. În prezent, amândoi lucrează în zonă ca profesori independenți.

"Muncim foarte mult și trăim cât se poate de modest. Reușim să mai strângem niște bani, după care îi investim din nou în casă", spune Kristina.

Paul execută chiar el o mare parte dintre lucrările de renovare, pentru a reduce costurile.

În ciuda tuturor dificultăților, au existat și surprize plăcute

Una dintre acestea a fost descoperirea unor pereți spectaculoși din piatră.

Kristina a explicat într-un videoclip că, atunci când au cumpărat locuința, toți pereții interiori erau acoperiți cu tencuială.

Pentru că aceasta era foarte veche, cei doi au decis să o îndepărteze. Sub ea au descoperit ceea ce Kristina descrie drept "pereți medievali superbi din piatră".

A urmat însă o muncă migăloasă de refacere a rosturilor dintre pietre, pentru că cei doi vor să păstreze pereții la vedere în întreaga locuință.

Sub tencuială au găsit și o fereastră medievală care fusese zidită.

"A fost extraordinar, pentru că nu aveam nicio idee cât de veche este, de fapt, casa. În Italia nu există registre foarte vechi pentru fiecare locuință în parte", spune Kristina.

Cei doi estimează că imobilul datează cel puțin din anii 1700 și este posibil să fie chiar mai vechi.

Suma estimată pentru o renovare completă

În ceea ce privește costul total al proiectului, Kristina estimează că acesta va ajunge la aproximativ 120.000 de euro, echivalentul a aproape 103.000 de lire sterline.

Este totuși o sumă relativ mică pentru o locuință cu două dormitoare într-o zonă atât de căutată, aflată pe malul unui lac din Italia.

"Cred că, în cele din urmă, va merita tot efortul", menţionează Kristina.

Ea recunoaște însă că, dacă ar fi știut de la început cât de complicat va fi proiectul, nu este sigură că ar fi făcut aceeași alegere.

"Nu știu. Am fi putut lua banii cu care am cumpărat casa, împreună cu economiile pe care am reușit să le strângem în următorii trei ani, și am fi putut cumpăra direct o proprietate în care se putea locui".

Chiar și așa, Kristina spune că experiența i-a învățat foarte multe lucruri.

Cei doi și-au făcut numeroși prieteni și s-au îndrăgostit complet de localitatea în care locuiesc și de comunitatea din jur. "Nu regret deloc și nici Paul nu regretă. Dar, cu siguranță, nu ne-am dat seama de la început în ce ne băgam din punct de vedere financiar", a concluzionat Kristina.