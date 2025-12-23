Nicuşor Dan începe bătălia pentru Servicii, Parchete şi Justiţie

„ Referendumul ” propus de preşedintele Nicuşor Dan în rândul magistraţilor va fi, de fapt, o consultare similară cu votul prin corespondenţă. Surse Observator spun că judecătorii și procurorii vor primi, la instanţe și parchete, plicuri nominale cu întrebarea adresată de preşedinte: „ CSM acţionează în interes public sau în numele unui grup din interiorul sistemului de Jusiţie? ”. Magistraţii vor trimite răspunsurile către Administraţia Prezidenţială, având garanţia că scrisorile lor vor rămâne anonime.

Surse politice spun că, în urma negocierilor maraton purtate cu judecătorii și procurorii, la Palatul Cotroceni, preşedintele a ajuns la concluzia că situaţia din Justiţie este una gravă. „Mai grav decât este acum în Justiţie nu cred că se poate”, ar fi spus Nicusor Dan la finalul discuţiilor.

Șeful Statului consideră că în anul 2022, atunci când au fost adoptate Legile Justiţiei, a existat o acţiune politică premeditată, cu scopul de a slăbi puterea Justiţiei în cazul infracţiunilor de corupţie.

„În mod evident, în 2022 a fost o acțiune politică pentru a slăbi acțiunea Justiţiei în zona infracţiunilor de corupţie. Atunci când s-au făcut Legile Justiţiei, cei care le-au iniţiat au fost ajutaţi de oameni din interiorul sistemului de Justiţie care ştiau exact toate chichiţele (n. pentru a slăbi lupta anti-corupţie)” - a spus Nicuşor Dan la finalul discuţiilor de la Palatul Cotroceni.

Articolul continuă după reclamă

Surse politice spun că şeful statului îsi doreşte ca Parlamentul să adopte câteva modificări rapide în cazul Legilor Justiţiei, dar acestea nu vor fi adoptate prin asumarea răspunderii Guvernului, ci mai degrabă prin dezbatere în Parlament.

Una dintre principalele modificări dorite de preşedinte vizează eliminarea subiectivismului în ceea ce priveşte concursurile de promovare în magistratură.

O altă modificare se referă la puterea de care dispun în prezent şefii marilor instanţe (ICCJ, Curţile de Apel, Tribunale). Legea în vigoare le oferă acestora puteri discreţionare asupra judecătorilor, iar surse Observator spun ca şeful Statului si-ar dori o conducere colectivă, astfel încât să nu mai existe o singură persoană care decide totul la vârful marilor instanţe – delegări, detaşări, înlocuiri fără motiv în completurile de judecată.

O altă măsură esentială, în viziunea preşedintelui, ar fi desfiinţarea Secţiei Speciale pentru anchetarea magistraţilor – structura care a înlocuit SIIJ - Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie - după adoptarea Legilor Justiției în 2022.

Surse politice spun că Nicuşor Dan îsi dorește să se revină la situaţia anterioară, iar DNA să ancheteze magistraţii implicați în cazurile de corupţie, DIICOT în dosarele de criminalitate organizată şi Parchetele obisnuite pentru celelalte infracţiuni. În acest caz, Direcţia Naţională Anticorupţie ar reveni, practic, la anchetarea judecătorilor și procurorilor implicaţi în marile cazuri de corupţie.

SRI nu ştie nimic despre corupţia din Justiţie. Sau nu vrea să spună

Surse apropiate Palatului Cotroceni au dezvăluit că, în cele 7 luni de mandat, preşedintele Nicuşor Dan nu a primit de la SRI niciun raport pe tema corupţiei din Justiţie. Surse Observator spun că şeful Statului a cerut SRI să-l informeze cu privire la acest fenomen, dar răspunsul primit de la vârful SRI a fost că “nu a existat o preocupare pentru asta”.

Negocieri dure pentru Servicii şi marile Parchete

În acest context, surse Observator spun că preşedintele Nicuşor Dan va negocia dur cu liderii Coaliţiei pentru numirea noilor directori ai Serviciilor Secrete. Şefia SRI și SIE ar putea fi negociată la pachet cu şefii marilor Parchete, având în vedere că mandatele şefilor de la DNA, DIICOT și Parchetul General vor expira în primăvara anului viitor.

Nicuşor Dan ar vrea ca, în urma negocierilor cu liderii PSD și PNL, să-si impună aleşii la conducerea SRI și DNA. Totuși, având în vedere că aceste numiri ar trebui votate în Parlament, preşedintele va încerca să se înţeleagă cu toate partidele din Coaliţie.

Șeful Statului consideră că „şefia SRI este esenţială pentru preşedinte”, iar noul director al Serviciului Român de Informaţii ar putea fi un om politic, chiar dacă iniţial Nicusor Dan anunţase că nu va propune o persoană cu trecut în viaţa politică. Acum, surse politice spun ca preşedintele s-ar fi răzgândit și nu exclude varianta de a instala la sefia SRI un director cu CV politic.

Dacă Nicuşor Dan va reuși să-si impună favoritul la sefia SRI, atunci PSD ar putea primi, în schimb, şefia Serviciului de Informații Externe, susțin sursele Observator.

În ceea ce priveşte lupta anti-coruptie, seful Statului ar vrea să aibă ultimul cuvânt la instalarea noului director DNA. Totuși, legea prevede că ministrul Justiţiei este cel care va face propunerea, iar preşedintele poate refuza motivat o singură dată.

Practic, PSD va pleca din start cu un avantaj în aceste negocieri. PSD, prin ministrul Justiției, Radu Marinescu (fost avocat al Olguţei Vasilescu), va propune şefii DNA, DIICOT, Parchetul General, dar şeful Statului speră să se înţeleagă cu toate partidele din Coaliţie pentru aceste numiri.

Relația preşedinte – premier: „Bolojan nu ascultă”

Surse Observator spun că relaţia / comunicarea dintre preşedintele Nicuşor Dan și premierul Ilie Bolojan este una anevoioasă. „Cu toate ca avem o simpatie reciprocă, estimarea mea este că premierul nu are capacitatea de a asculta argumentele celuilalt. Pur și simplu nu are această capacitate. Atunci când îi spui ceva pur si simplu nu procesează”, ar fi spus şeful statului potrivit surselor Observator.

În acest context, preşedintele Nicuşor Dan consideră că premierul „a avut o abordare heirupuistă” atunci când a decis înfiinţarea unui grup de lucru la nivelul Guvernului pentru modificarea Legilor Justiţiei. În plus, sursele citate spun că premierul nu l-a informat pe şeful Statului înainte de a lua această decizie.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Simţiţi că pregătirile de Crăciun vă stresează? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰