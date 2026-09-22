La New York tocmai a început cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, cea mai importantă reuniune anuală a diplomației internaționale. 130 de șefi de stat și de guvern participă la dezbateri. Președintele american se adresează astăzi plenului, iar președintele României îşi va susține mâine discursul. Războiul din Ucraina, crizele din Orientul Mijlociu și regulile pentru dezvoltarea inteligenței artificiale sunt printre principalele teme, într-un moment în care ONU încearcă să-și păstreze rolul de mediator global.

Donald Trump a ajuns cu elicopterul la New York şi a avut o primă bilaterală cu preşedintele Emanuel Macron la Trump Tower. În cadrul întâlnirii, preşedintele francez a propus suspendarea atacurilor cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice dintre Ucraina și Rusia, măsura ce urmează să fie discutată şi cu liderul de la Kiev astăzi.

Trump și Macron, întâlnire bilaterală la New York

"Voi vorbi în scurt timp despre asta cu președintele Zelenski, dar este clar că trebuie să ajutăm sistemul energetic ucrainean.", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

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România este reprezentată la Adunarea Generală a ONU de preşedintele Nicuşor Dan. Alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, aceştia s-au întâlnit cu reprezentanții comunității românești din New York.

"Vă invit să avem o privire corectă asupra României, în ciuda multor neajunsuri pe care românii din România le resimt pe bunî dreptate: corupţie, funcţionare deficitară a unor instituţii şi toate cele pe care le cunoaştem. Să vedem potenţialul uriaş pe care România îl are.", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Președintele a participat luni la un eveniment special organizat de Atlantic Council. Nicușor Dan a subliniat importanța strategică a investițiilor masive în rețelele de transport și securitate ale României şi Parteneriatul Economic cu Statele Unite.

Prim-ministrul danez a declarat că așteaptă cu nerăbdare întâlnirea cu președintele american Donald Trump după anunţul privind semnarea pactului de securitate în Arctica între Statele Unite, Danemarca și Groenlanda. Acest acord vine după luni de tensiuni și amenințări repetate din partea liderului de la Washington privind „preluarea" insulei din rațiuni de securitate națională.

"Nu cedăm suveranitatea și pot garanta că nu voi face niciodată asta ca prim-ministru al Danemarcei.", a spus Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei.

La New York, liderii lumii se reunesc într-un moment marcat de războaie, tensiuni între marile puteri și provocări tot mai mari generate de inteligența artificială.

Nicușor Dan: securitatea regională și investițiile americane, prioritățile României la ONU

Președintele Nicușor Dan a declarat că principala prioritate a României la Adunarea Generală a ONU este securitatea regiunii și coordonarea cu ceilalți lideri pentru stabilizarea acesteia. În cadrul vizitei, șeful statului român a avut întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri și financiar american, inclusiv cu reprezentanți ai J.P. Morgan, cărora le-a prezentat oportunitățile de investiții din România.

Nicușor Dan a subliniat și importanța relației bilaterale dintre România și Statele Unite, afirmând că a discutat cu foști ambasadori americani despre sprijinul acordat relației dintre cele două țări. În ceea ce privește situația politică internă, președintele a spus că își dorește ca viitorul guvern să păstreze direcția pro-occidentală și obligațiile asumate de România, inclusiv în privința traiectoriei fiscale.

Președintele a vorbit și despre situația economică, după întâlnirea cu reprezentanții unor companii, bănci și fonduri de investiții. Potrivit acestuia, principalele îngrijorări exprimate au fost legate de situația politică, în timp ce, în opinia sa, indicatorii financiari ai României sunt mai buni decât în momentul de la care s-a plecat.

Nicușor Dan, despre cazul Călin Georgescu: Trebuie respectată prezumția de nevinovăție

Referindu-se la cazul lui Călin Georgescu, Nicușor Dan a spus că, potrivit comunicării DIICOT pe care a văzut-o, dosarul nu are legătură cu alegerile din 2024 și a subliniat că trebuie respectată prezumția de nevinovăție. Președintele a invocat, de asemenea, principiul separației puterilor în stat.

Un alt subiect abordat a fost protejarea copiilor în mediul online. Nicușor Dan a spus că România trebuie să analizeze propunerea europeană privind accesul copiilor la rețelele sociale printr-o dezbatere cu specialiștii și autoritățile competente și a subliniat necesitatea ca deciziile în acest domeniu să se bazeze pe date științifice.

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