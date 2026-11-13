Rezultate UEFA Nations League: Italia dă lovitura împotriva Franţei 

Joi seara s-au jucat primele meciuri din etapa a 5-a a grupelor UEFA Nations League, iar cel mai aşteptat duel a fost cel dintre Italia şi Franţa.

Deşi Franţa intra în meci drept mare favorită şi chiar a deschis scorul prin Olise, în minutul 10, Italia a oferit o adevărată lecţie de "catenaccio", ca în vremurile bune, şi s-a impus fără drept de apel, 3-1, la capătul unui meci în care eficienţa ofensivă a gazdelor a fost "ucigătoare".

Francesco Esposito, de două ori, şi Frattesi au punctat pentru o victorie mare a Italiei, care mai putea marca o dată dacă Sebastiano Esposito nu irosea un penalty.

Graţie acestui succes, Italia a preluat şefia unei grupe în care s-a mai jucat meciul Turcia - Belgia 1-2.

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În celelalte partide de joi seara s-au înregistrat următoarele rezultate: Cehia - Spania 0-2, Anglia - Croaţia 2-1, Armenia - Cipru 1-1, Albania - Finlanda 2-0, Muntenegru - Letonia 2-1, San Marino - Belarus 0-2.