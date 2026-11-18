Preşedintele Nicuşor Dan va participa joi, la Berlin, la o nouă reuniune a Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina, ca urmare a invitaţiei primite de la Cancelarul german Friedrich Merz.

Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, preşedintele Nicuşor Dan va afirma că un acord de pace trebuie să ţină cont de interesele legitime de securitate ale Europei, mai ales ale ţărilor celor mai expuse la riscurile şi efectele colaterale ale acestui război, precum România.

Iniţiativa este condusă de Regatul Unit şi Franţa şi a fost lansată în martie 2025

"Astfel, un acord de pace solid trebuie să consolideze securitatea Europei în ansamblul său, cu o atenţie sporită acordată Flancului Estic al NATO şi regiunii Mării Negre. România consideră că o pace durabilă în Ucraina presupune restaurarea deplină a securităţii la Marea Neagră", se arată în comunicat. De asemenea, preşedintele României va sublinia că Rusiei nu i se poate permite să aibă vreo influenţă asupra deciziilor de securitate şi de politică externă ale ţărilor din regiune, precizează sursa citată.

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Iniţiativa Coaliţiei de Voinţă (Coalition of the Willing) este un format al statelor care s-au angajat să ofere un sprijin consolidat Ucrainei şi să contribuie la negocierile de pace. Acest sprijin se referă inclusiv la oferirea unor garanţii de securitate suficient de solide pentru Ucraina, astfel încât să se asigure caracterul durabil al unui acord de pace şi să se împiedice o nouă agresiune. Iniţiativa este condusă de Regatul Unit şi Franţa şi a fost lansată în martie 2025.