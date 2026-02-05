Bloc construit lângă depozite de muniție și angajări ilegale în armată. Nereguli grave anunţate de Miruţă

Controale ale Ministerului Apărării au scos la iveală nereguli grave la unități militare din Satu Mare și Craiova, de la angajări frauduloase și pensii umflate, până la construcții ilegale care afectează infrastructura de apărare.

"În urma controlului operativ, la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare s-a găsit ocuparea ilegală a unor posturi de soldat şi soldat gradat profesionist, s-a găsit situaţia modificării rezultatelor de selecţie a unor candidaţi, astfel încât să fie declaraţi admişi cei care fuseseră declaraţi respinşi. S-a găsit modificarea rezultatelor, iar în conformitate cu declaraţiile unora dintre cei implicaţi, schema asta s-a întâmplat inclusiv prin sume de bani date celor care organizau aceste selecţii", a declarat ministrul Apărării, joi, într-o conferinţă de presă.

Activități fictive și pensii umflate ilegal la Batalionul 52 Geniu Tisa

"Au fost, de asemenea, inventate de personalul militar de acolo activităţi inexistente, activităţi inexistente care au fost inventate pentru a se încasa sume de bani, sume de bani care, pe lângă faptul că au fost încasate pe activităţi care n-au fost desfăşurate, au dus la creşterea pensiei pentru cei care îşi autoinventaseră astfel de activităţi şi la 2.000 de lei pe lună în plus pentru pensie", a mai spus ministrul.

Camioane militare folosite în interes personal, tăieri de lemn şi magazine ilegale

"S-a găsit, tot în această unitate, utilizarea camioanelor militare în scopuri personale. S-a găsit o reţea de magazine ilegală care nu îndeplinea absolut nicio condiţie şi care nici măcar nu îndeplinea condiţiile sanitare, nu declara absolut nicio sumă de bani. Au fost identificate situaţii în care militarii din această unitate erau folosiţi de superiori pentru activităţi în proprietăţi şi curţi personale. Au fost găsite situaţii de tăieri masive şi ilegale de lemn care au fost duse în mediul gospodăresc al celor care conduceau unitatea, utilizându-se inclusiv camioanele militare pentru transportul acestor mase lemnoase. Au fost găsite misiuni fictive de transport al personalului din conducere, pentru care se decontau combustibili şi sumele de bani aferente deplasării", a adăugat ministrul Apărării.

Acesta a enumerat măsurile luate în urma descoperirii acestor nereguli.

"În urma acestor lucruri pe care le-am descoperit la această unitate, la acest Batalion 52, documentele au fost ridicate şi înaintate structurilor abilitate, un calup destul de mare de oameni au fost trimişi către Direcţia Naţională Anticorupţie. S-a dispus întreruperea mandatului domnului comandant şi organizarea unui nou concurs. Am solicitat verificarea cu anularea concursurilor care au fost identificate că s-au desfăşurat ilegal. Magazinele din interiorul garnizoanei au fost evident desfiinţate şi am depus măsuri pentru recuperarea prejudiciilor. Da, sper să fie un caz izolat. Armata are o capacitate de a elimina astfel de cazuri care se întâmplă, sper, pe la un câte un colţ, însă corupţia nu are prea mulţi părinţi şi corupţia are zero toleranţă din punctul meu de vedere", a mai declarat Radu Miruţă.

Avize schimbate pentru dezvoltări imobiliare în Craiova

"Este o poveste care pare că are un anumit istoric în ceea ce priveşte dezvoltarea imobiliară. E vorba de o situaţie de la Craiova, unde un dezvoltator imobiliar a ridicat în apropierea unor depozite de muniţie un bloc cu nouă etaje, fără să fi fost respectate procedurile pentru distanţa faţă de aceste depozite de muniţie. Aici, în august 2024, a fost solicitat un aviz de la Ministerul Apărării pentru a se autoriza construirea acestui ansamblu imobiliar, e vorba de ansamblul Satina Park de la Craiova. Ministerul Apărării a avizat negativ, pentru că nu se respectau distanţele faţă de aceste obiective militare şi (...) trei săptămâni mai târziu a revenit exact aceeaşi cerere care a fost avizată negativ şi care de data aceasta a fost avizată pozitiv. A fost avizată favorabil, blocul este deja construit - structura de cadre, nu este respectată distanţa legală faţă de depozitele de muniţie şi nu este respectat regimul de înălţime, afectându-se traiectoria radarului de la Cârcea. Există un radar militar care nu mai poate balea întreg spectrul, pentru că se loveşte fasciculul pe un anumit sector de cerc de această clădire", a declarat Radu Miruţă, conform Agerpres.

Radarul de la Cârcea, afectat de construcții ilegale

Ministrul a adăugat că situaţia nu este singulară în municipiul Craiova, fiind identificat şi un alt caz similar.

"Au fost declanşate verificări la toate unităţile militare din România cu privire la modul în care a fost acordat avizul pentru construcţii în jurul unităţilor militare. Observ că la Craiova nu este o situaţie întâmplătoare, pentru că, tot de curând, un an şi un pic, lângă Craiova s-a propus construirea unui depozit pentru una dintre companiile mari din România - depozit logistic. Depozit logistic care, de asemenea, afecta performanţa acestui radar de la Cârcea. Am mers în instanţă, s-a dispus sistarea lucrării acolo, însă faptul că se întâmplă lucruri cam în aceeaşi zonă, din punctul meu de vedere, necesită o atenţie suplimentară din partea ministerului", a mai spus ministrul Apărării.

Totodată, Radu Miruţă a anunţat că au fost dispuse măsuri pentru identificarea personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale care a schimbat avizul iniţial.

"Pentru astfel de lucruri nu există absolut niciun fel de toleranţă, pentru că disciplina este cea care exclude corupţia şi pentru că, cu atât mai mult în profesia militară, respectarea legii este ceva de la care nu pot să îngădui vreo abatere", a subliniat Miruţă.

