Liberalii răspund tăios încă unei ameninţări că PSD iese de la guvernare. Să se hotărască! Preşedintele social-democraţilor a anunţat că face sondaj în partid ca să vadă dacă mai rămân în coaliţie cu toate partidele. Liberalii vorbesc despre şantaj politic şi îl acuză pe Sorin Grindeanu că provoacă instabilitate şi afectează credibilitatea ţării.

Ultima condiţie pusă de PSD pentru rămânerea la guvernare şi votarea bugetului este acordarea unor ajutoare pentru pensionari şi alte categorii sociale cu venituri mici. Premierul susţine că nu sunt fonduri pentru aşa ceva. Sprijinul de la stat evaluat la trei miliarde şi jumătate de lei ar anula economiile făcute prin măsuri de austeritate. "Vrem să facem o consultare internă dacă mai continuăm sau nu în această coaliţie şi în ce formă. Mai continuăm cu 4 partide plus grupul minorităţilor naţionale. Domnul Bolojan nu este premier doar al USR. Nu l-am simţit ca fiind premierul unei coaliţii, a fost premierul mai degrabă a unei formaţiuni din această coaliţie şi nu este PNL, este USR", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte PSD.

PSD ameninţă că iese la guvernare de toamna trecută

"Ce am făcut în aceste luni nu a fost decât să respect programul de guvernare si să îl pun în practică. Nu pot să fac comentarii legate de aceste aspecte. Partidele şi liderii politici au dreptul să facă consultări interne şi declaraţii politice", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. PNL a răspuns tăios. Ilie Bolojan va rămâne premier până anul viitor, cum prevede Acordul Coaliţiei de Guvernare. "Nu ne permitem acţiuni duplicitare, sabotaje în cadrul Coaliţiei. Stabilitatea şi redresarea țării depind de implementarea onestă a reformelor. PNL îi cere preşedintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziţie. PNL nu va ceda niciunui şantaj politic", se arată în comunicatul PNL.

PSD ameninţă că iese la guvernare de toamna trecută: s-a opus la reforma pensiilor pentru magistraţi, la tăierile din administraţie şi a condiţionat votarea bugetului naţional de anul acesta. "Strategia lor în momentul de faţă este blocaj pe toate palierele. Se va depesediza PNL, acesta este un mesaj pe care vreau să-l transmit foarte clar lui Sorin Grindeanu", a declarat Ciprian Ciucu. Preşedintele UDMR speră că actuala coaliţie politică va rezista.

"Da, un guvern de coaliție înseamnă încetinirea deciziilor, pentru că sunt ideologii diferite. Eu aș vrea să continue și după 2028. Dacă după 2028 va guverna un singur partid, veți regreta", a declarat Kelemen Hunor, preşedintele UDMR. Preşedintele USR, Dominic Fritz, nu a comentat atacul lui Sorin Grindeanu care vorbea despre scoaterea de la guvernare a Uniunii Salvaţi România.

