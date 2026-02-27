După majorările de impozite care au stârnit revoltă, guvernanţii schimbă din nou regulile. Clădirile vechi vor avea reduceri de până la 25%. În plus, persoanele cu dizabilităţi vor plăti şi cu 50% mai puţin la impozitul pentru locuinţe şi maşini.

Guvernul a dat un pas înapoi şi s-a răzgândit. Până la urmă acordă bonificaţii. Se reduc impozitele pentru clădirile vechi. Pentru blocul nou, nu se va aplica nicio reducere la impozit, în timp ce pentru clădirea veche va exista un discount de 25%, pentru că vorbim de un imobil mai vechi de 100 de ani. Astfel că, dacă până acum exista un impozit de 700 de lei, acesta scade până la 525 de lei. Pentru imobilele cu o vechime între 50 şi 100 de ani, reducerea va fi de 15%.

Cine achită impozitul până la finalul lunii martie primeşte o bonificaţie de 10%

Spre exemplu, pentru o locuinţă în zona centrală a Capitalei, veche de 60 de ani, proprietarul a plătit anul trecut un impozit de 219 de lei, iar în 2026 taxa aproape ca s-a triplat. După decizia din coaliție, primeşte o reducere de 15%, adică aproximativ 80 de lei. "Era o nemulţumire mai ales pt acei oameni care trăiesc în clădiri construite în anii 60-70, mai vechi de 50 de ani. Dar impozitul e la fel ca şi în cazul clădirilor construite în ultima perioadă", a declarat Kelemen Hunor, preşedintele UDMR.

Articolul continuă după reclamă

Şi persoanele cu dizabilităţi vor plăti mai puţin la impozitul pentru locuinţe şi maşini. Cine are un handicap grav va avea o reducere de 50%, iar la handicapul accentuat reducerea e de 25%. "Nu înţeleg de ce nu discută totul până la capăt. În aşa fel încât să nu trebuiască tot ping pong ul ăsta să-l vedem. Nu trebuiau s-o elimine, dacă chiar n-au vrut s-o elimine. În cazul în care oamenii au plătit deja impozitul, acesta va fi compensat cu obligaţii restante, deci nu va fi rambursat dacă sunt obligaţii restante. Dacă nu sunt, poate fi rambursat", a declarat Gabriel Biriş, expert fiscal. Nemulţumiri tot sunt. Cine achită impozitul până la finalul lunii martie primeşte o bonificaţie de 10%.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi plac imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰