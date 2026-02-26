Primarii din Bucureşti au început războiul gropilor în loc să le astupe. Ciprian Ciucu acuză primăriile de sector că au distrus străzile când au aruncat tone de sare pentru deszăpezire. Mai mulţi primari spun, însă, că au făcut asta la cererea comandamentului de iarnă coordonat chiar de Primăria Capitalei.

Şoferii sunt exasperaţi. Capitala s-a umplut de gropi în ultimele săptămâni. 4.000 sunt doar în Sectorul 2.

"Ocolesc şi câţiva kilometri ca să evit gropile, că îmi rup maşina", a spus un şofer.

Primarul general spune că problemele au apărut din cauza unor deszăpeziri greşit făcute.

Articolul continuă după reclamă

"Primarii se sperie şi încep să arunce cu sare şi nu cu puţină sare. Opriţi-vă cu sarea asta că distrugeţi spaţiul verde, omorâţi copacii, ne costă iar să plantăm, iarba, nu mai zic, se strică asfaltul, apar gropi", a declarat Ciprian Ciucu.

În timpul ninsorilor de săptămâna trecută, firmele responsabile cu deszăpezirea au aruncat pe străzile din Sectorul 2 1.700 de tone de sare la cererea comandamentului condus de Primăria Capitalei.

"De fapt nu e vorba de materialul antiderapantm, ci este vorba de fizică de clasa a 6-a. Asfaltul nu a fost întreţinut corespunzător în ultimii ani, sunt foarte multe fisuri. Prin aceste fisuri se infiltrează apă, iar la ciclul îngheţ - dezgheţ asfaltul se distruge", a explicat Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2.

Dovadă că în Bucureşti nu s-au mai făcut reparaţii de mult stau gropile care au apărut înainte de episoadele de iarnă de anul acesta.

În Sectorul 5 s-au împrăştiat 600 de tone de sare săptămâna trecută. Cea mai mare cantitate a ajuns pe străzile din Sectorul 3.

'Noi am folosit aproximativ 4.000 de tone de sare. Din punctul meu de vedere s-a exagerat. 4.000 de tone. Şi noi suntem de vină că reactionăm aşa în panica asta generalizată", a spus Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3.

Până la următorul viscol, primarul general vrea să schimbe regulile ca la New York.

"Dacă a nins peste 40 de centimetri, copiii rămân în ziua aceea acasă, ca să fie predictibil, să nu se mai isterizeze lumea degeaba, maşinile rămân în ziua aceea acasă şi se duc doar urgenţele, salvările, tot ce e nevoie", a declarat Ciprian Ciucu.

Pe unele artere, asfaltarea a început deja. În două zile au fost "plombate" 100 de gropi.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Le daţi liber copiilor la tehnologie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰