După 13 zile de doliu naţional, Norvegia şi-a luat adio de la "regele poporului". Funeraliile lui Harald al V-lea au blocat capitala norvegiană unde zeci de mii de oameni s-au strâns pentru a-i aduce un ultim omagiu celui care a fost, cu adevărat, cel mai iubit conducător al ţării. Nu au lipsit reprezentanţii caselor regale din întreaga lume, de la prinţul William la Regele Iordaniei şi prinţii moştenitori ai Japoniei.

​Aproape 50.000 de oameni au fost în ultimele zile la Palatul Regal din Oslo pentru a si lua adio de la Harald al V-lea. Norvegienii au venit cu buchete de flori, lumânări, eşarfe şi afişe cu mesaje de recunoştinţă. Pentru a ajunge la catafalc au stat la coadă timp de 7 ore.

"A însemnat atât de mult pentru mine și familia mea și pentru întreaga țară, ca instituție care aduce respect pentru ceilalți, pentru minorități, pentru oamenii care suferă și pentru oamenii care au nevoie de îngrijire", a spus un cetăţean venit la funeraliile regelui Harald.

"Astăzi este o zi istorică şi foarte specială. Sunt aici să-i aduc un ultim omagiu regelui nostru, care a fost o persoană extraordinară, foarte caldă, foarte înțeleaptă, o persoană care mereu aducea oamenii împreună. Cred că ne va lipsi enorm", a adăugat altă persoană.

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Norvegienii au venit de la 5 dimineaţa pentru a prinde un loc la procesiune

Iar pentru a prinde un loc cât mai aproape de convoiul funerar au venit de la 5 dimineaţa. Pentru ceilalţi, bisericile, bibliotecile, centrele culturale și primăriile au instalat ecrane mari pe care a putut fi urmărită înmormântarea. Orice eveniment zgomotos a fost interzis iar Angajaţii şi elevii au putut lipsi motivat pentru a urmări procesiunea.

"Cred că este firesc pentru mine să vreau să mă uit la asta ca și cum ar fi propria mea familie, ca și cum ar fi propria mea familie. Este atât de firesc să vreau să mă uit la asta. Nu m-aș opri să o văd nici într-un milion de ani. Nu m-aș sătura să o văd", a spus un participant la ceremonie.

"Era întotdeauna foarte amabil cu toată lumea. Și spunea: "Suntem cu toții oameni, trebuie să trăim cu toții aici împreună în armonie, dacă este posibil", a precizat altcineva.

Casele regale ale Europei, reunite la Oslo pentru ultimul omagiu

Procesiunea a pornit imediat după prânz de la Palatul Regal și s-a încheiat la Catedrala din Oslo. Cortegiul a fost însoţit de sute de soldaţi norvegieni. În liniştea apăsătoare s-a auzit doar zgomotul scos de potcoavele cailor. Salve de tun au fost trase in onoarea Regelui.

La funeralii au participat reprezentanţi ai caselor regale europene - Prințul William și Prințesa Anne ai Marii Britanii; Regele Felipe, Regina Letizia și Regina Sofia ai Spaniei; Familia Regală a Suediei; și cuplul regal al Danemarcei. Un ultim omagiu a fost adus şi de Prinții moştenitori ai Japoniei dar şi de regele şi regina Iordaniei. O ceremonie privată, pentru membrii familiei şi apropiati a fost organizată la Castelul Akershus, unde sicriul cu trupul regelui a fost coborât în criptă.

Cel mai bătrân monarh din Europa, care a fost în fruntea țării 35 de ani, s-a stins din viață la sfârşitul lunii august, într-un spital din Oslo. Tronul Norvegiei a fost preluat de fiul său devenit Regele Haakon al VIII-lea.