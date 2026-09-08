Florin Manole afirmă că a zburat în Mykonos în avion cu Deliorga şi Ponta pentru "teme de legislație a muncii"

Deputatul PSD Florin Manole a venit cu explicații după informațiile privind deplasarea sa cu un avion privat la Mykonos, alături de mai mulți politicieni, oficiali și oameni de afaceri. Fostul ministru al Muncii susține că a făcut parte dintr-o delegație economică organizată de Camera de Comerț și Industrie a României, care ar fi suportat integral costurile călătoriei, și spune că a fost invitat pentru a discuta teme legate de legislația muncii.

Florin Manole, fost ministru al Muncii, a spus că a participat "pentru a acoperi temele referitoare la legislația muncii", datorită experienței pe care a dobândit-o, scrie Agerpres.

"Delegația economică din data de 8 iulie a fost organizată de Camera de Comerț și Industrie a României care a acoperit și toate costurile aferente. Camera se autofinanțează, nu folosește fonduri publice și are dreptul de a-și organiza propriile evenimente. Am participat pentru a acoperi temele referitoare la legislația muncii, datorită experienței pe care am dobândit-o. Deplasarea s-a derulat pe parcursul unei singure zile. Consider că este absolut legitim să răspund pozitiv invitațiilor organizațiilor profesionale sau neguvernamentale înființate legal și care promovează drepturile și interesele companiilor românești", a transmis presei Florin Manole.

PNL cere explicații pentru "deplasarea de lux" la Mykonos

PNL a cerut PSD să explice public "deplasarea de lux" la Mykonos a fostului ministru al Muncii Petre-Florin Manole, alături de judecătorul Curții Constituționale a României Cristian Deliorga, Victor Ponta, alți foști miniștri și oameni de afaceri.

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"PSD și participanții trebuie să explice scopul real al călătoriei, de ce au fost suportate aceste cheltuieli și în baza căror criterii au fost selectați pasagerii. Fostul ministru PSD, Petre-Florin Manole, care deplânge public situația profesorilor, medicilor, pensionarilor și a tinerilor fără locuri de muncă, trebuie să explice cum se împacă acest discurs cu deplasările într-un avion privat către Mykonos, supranumită "insula bogaților". Toți participanții, inclusiv Victor Ponta, prietenul PSD din Parlament, trebuie să ofere explicații clare. Presa estimează că zborul cu avionul privat putea costa aproximativ 50.000 de euro. Informațiile apărute ulterior arată că una din deplasări ar fi fost plătită de Camera de Comerț și Industrie a României", preciza PNL.

Judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul prim-ministru Victor Ponta, fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, senatorul UDMR, István-Loránt Antal, președintele Camerei de Comerț și Industrii, dar și oameni de afaceri au zburat cu un avion privat pe insula grecească Mykonos în luna iulie, potrivit dezvăluirilor PressOne.