Administraţia Prezidenţială combate un fakenews: România nu trimite trupe în Ucraina şi nici militari pe front

Administraţia Prezidenţială afirmă că în ultimele zile, se propagă în mediul online o naraţiune falsă potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război şi precizează că este vorba de o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict. Cotroceniul explică faptul că preşedintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării României cu până la 20 de militari la Comandamentul operaţional pentru Forţa Multinaţională în sprijinul Ucrainei, care îşi desfăşoară activitatea în Franţa şi Marea Britanie, la mii de kilometri distanţă de linia frontului.

Militari ai Forţelor de Operaţiuni Speciale (FOS) la Baza 90, în data de 21 august 2021 - Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

"În ultimele zile, se propagă în mediul online o naraţiune falsă potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război. Este o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict", transmite Administraţia Prezidenţială.

Cotroceniul precizează că agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei afectează toate statele din regiunea Mării Negre, inclusiv România, care are graniţă directă cu Ucraina. Ne aflăm, aşadar, într-o zonă geopolitică de insecuritate persistentă, din cauza acţiunilor militare ruseşti.

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Explicaţiile Administraţiei Prezidenţiale

"Prioritatea zero a României este protejarea şi apărarea cetăţenilor noştri, motiv pentru care ţara noastră participă în toate formatele internaţionale care ajută la atingerea acestui obiectiv major de securitate. Un astfel de format este Coaliţia de voinţă pentru Ucraina, constituită cu scopul de a asigura, după încheierea unui acord de încetare a focului, un sistem de garanţii politice şi juridice pentru Ucraina, ceea ce ar însemna garanţii de pace şi stabilitate pentru întreaga noastră regiune. În vederea implementării deciziilor de nivel politic, în domeniul militar, în anul 2025, a fost activat Comandamentul operaţional pentru Forţa Multinaţională în sprijinul Ucrainei", explică Administraţia Prezidenţială.

Instituţia transmite că faptele reale şi verificabile sunt următoarele: