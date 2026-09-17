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"Nu votăm nici Germania, nici Franţa, nici 3 trandafiri". Reacţia lui Simion după desemnarea lui Mureşan

"Nu votăm nici Germania, nici Franţa, nici 3 trandafiri". Reacţia lui Simion după desemnarea lui Mureşan Liderul AUR, George Simion. 17 septembrie 2026 - ProfiMedia
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| Timp citire: 1 minut
Publicat la 17.09.2026, 18:36 | Modificat la 17.09.2026, 18:38

Preşedintele AUR, George Simion, a transmis pe reţelele de socializare un mesaj cu simboluri, despre susţinerea unui guvern Siegfried Mureşan: "Nu votăm nici Germania, nici Franţa, nici trei trandafiri. Doar România".

Preşedintele AUR, George Simion, a transmis pe reţelele de socializare un mesaj cu simboluri, despre susţinerea unui guvern Mureşan. "Nu votăm nici Germania, nici Franţa, nici trei trandafiri. Doar România", a transmis George Simion.

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George Simion a postat pe Facebook un mesaj în care foloseşte simbolurile steagurilor unor ţări şi sigla PSD, pentru a transmite poziţia formaţiunii privind susţinerea unui guvern Siegfried Mureşan, după ce preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că îl desemnează premier. 

"Nu votăm nici Germania, nici Franţa, nici trei trandafiri. Doar România", spune Simion în postare. 

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. El a mai spus că acesta i-a cerut un timp de gândire. Mureşan a anunţat, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.

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