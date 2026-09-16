Scandal în Comisiile reunite pentru Apărare din Senat și Camera Deputaților, unde aleșii au dezbătut solicitarea președintelui Nicușor Dan de a trimite până la 20 de militari români la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională, înființat de Coaliția de Voință în sprijinul Ucrainei.

Dan Tănasă, deputat AUR, a fost cel care a acaparat imediat discuţia. Deputatul a acuzat că prin această cerere se încearcă intrarea României în războiul din Ucraina, împotriva Federaţiei Ruse. "Vă grăbiți undeva? Dacă e nevoie, trebuie să stăm 2 ore, 4 ore. De ce doar două întrebări? Noi ne pregătim să intrăm în conflictul din Ucraina. Mă deranjează că vreți să ne băgați în război cu Federația Rusă! Mă deranjează că nu spuneți românilor cât ne costă Ucraina. Rugămintea este să nu ne băgați pumnul în gură", a ţipat acesta către membrii Comisiei. PSD, PNL si USR au votat "pentru", în timp ce AUR şi facţiunile suveraniste au votat "împotrivă". Săptămâna viitoare, cel mai probabil, urmează votul în Plenul reunit.

Ce prevede, de fapt, cererea lui Nicuşor Dan

Scrisoarea înaintată în martie de președintele Nicușor Dan către Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, cere încuviințarea participării Armatei României cu până la 20 de militari, personal de stat major, în cadrul Comandamentului operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și în structurile de comandă și control subordonate acestuia.

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Documentul precizează că participarea vizează, în această etapă, procesul de planificare și nu presupune obligația de a disloca forțe pe teritoriul Ucrainei. Președintele mai cere ca ministrul Apărării să poată modifica modul în care participă militarii români la această structură, fără să depășească însă numărul maxim aprobat.

Scrisoarea lui Nicuşor Dan, către Parlament

"Agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei a condus, în plan regional, la deteriorarea semnificativă a mediului de securitate european, determinând plasarea statelor din regiunea Mării Negre, inclusiv a României, într-o zonă de insecuritate persistentă.

În acest context, s-a constituit Coalition of the Willing - Coaliția de Voință pentru Ucraina, cu scopul de a asigura, după încheierea unui acord de încetare a focului, un sistem de garanții politice și juridice pentru Ucraina.

În vederea implementării deciziilor de nivel politic, în domeniul militar, în anul 2025, a fost activat Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei, structură cu caracter rotațional, dislocată, prin alternanță, în Franța și Marea Britanie. Planificarea în cadrul Comandamentului se desfășoară la nivel strategic, este direcționată către îndeplinirea obiectivelor strategice ale Coaliției de Voință și urmărește realizarea acțiunilor, cu utilizarea cât mai eficientă a resurselor la dispoziție.

Armata României poate contribui cu personal de stat major la Comandament și structurile de comandă și control subordonate acestuia, în domenii critice precum planificarea strategică, operații curente, securitate și apărare cibernetică.

Participarea Armatei României la acest demers ar contribui la creșterea vizibilității, la proiectarea intereselor noastre naționale și ar demonstra o atitudine proactivă, precum și continuitate în raporturile cu partenerii strategici. De asemenea, această contribuție s-ar alinia cu angajamentele naționale care vizează promovarea stabilității și a securității în vecinătatea României, precum și promovarea profilului României ca actor strategic.

Națiunile cadru au subliniat că participarea, la acest moment, în procesul de planificare, nu implică și obligația de a disloca capabilități pe teritoriul Ucrainei și că viitoarele potențiale contribuții vor fi supuse restricțiilor și aprobărilor naționale.

Drept urmare, în acord cu poziția constantă a României față de conflictul din Ucraina, statutul României în cadrul UE, poziția geografică a țării noastre și în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armatelor străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă adresez rugămintea de a încuviința participarea Armatei României, începând cu trimestrul II/2026, cu până la 20 de militari, personal de stat major, în cadrul Comandamentului operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și în structurile de comandă și control subordonate acestuia.

Totodată, vă rog să încuviințați ca reconfigurarea contribuției naționale la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și în structurile de comandă și control subordonate acestuia să se poată efectua cu aprobarea ministrului apărării naționale, în limitele efectivelor maxime prevăzute și aprobate", se arată în scrisoarea lui Nicuşor Dan către Parlament.