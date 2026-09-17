Dacă maşina de spălat sau uscătorul nu mai încap în baie, soluția e la colțul blocului. Spălătoriile self-service, un obicei venit din America, se înmulțesc în marile orașe. Bagi rufele, pornești programul și, într-o oră, pleci cu hainele spălate și uscate. Pentru cei care stau în garsoniere sau apartamente mici, înseamnă mai mult spațiu în casă și, uneori, facturi la curent mai mici.

Prima dată punem pe selectare mod spălare. Şi aici avem şapte programe.

Câteva apăsări de buton și maşinile de spălat pornesc. În jumătate de oră, rufele sunt curate, iar în alte 15 minute ies uscate. Mașinile sunt industriale, iar în unele încap până la 20 de kilograme de haine.

De ce aleg oamenii spălătoriile self-service

Spălătoriile au apărut la parterul blocurilor, la câțiva pași de ușa apartamentului. Așa a ajuns și Roxana aici, cu o pătură prea mare pentru mașina ei.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Ce ai adus la spălat?

Clientă: O cuvertură de in. Şi am avut nevoie de o soluţie, mai ales că în zonă nici nu este curăţătorie chimică. Şi timpul de aşteptare e foarte ok.

Bogdan și-a spălat hainele acasă. În apartament nu mai are loc și de un uscător, așa că vine doar pentru ultima etapă.

"Sunt mult mai încăpătoare şi îmi oferă şi posibilitatea de uscare. Nu este neapărat necesar să stau aici, pot să fac şi cumpărăturile în zonă", spune Bogdan, client.

Care este preţul pentru o spălare

Înainte de fiecare spălare, clienții pot porni gratuit un program de autocurățare a cuvei. Detergenții sunt profesionali.

"Poţi veni de la ora 6 dimineaţa până la 1 dimineaţa. Deci, practic ai toată zi la dispoziţie să vii să speli hainele. Sunt clienţi între 30 şi 40 de ani, dar ne adresăm şi bătrânilor pentru că pot spăla pilotă, pernă, plapume", spune Robert Hlibocianu, reprezentant spălătorie self-service.

O spălare la preţul standard costă 30 de lei, dar vorbim despre 10 kilograme de rufe. Aproape dublu faţă de cele mai multe maşini de spălat de apartament. Detergentul şi balsamul sunt de obicei incluse în preţ, iar timpul de spălare este de 30 de minute. Un mare avantaj este faptul că pot fi folosite mai multe maşini de spălat simultan.

Iar trendul abia a început. Doar în acest an, în Capitală s-au deschis peste 10 spălătorii self-service.